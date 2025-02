Del campus a la élite del deporte

Dirigidas a apoyar la labor del alumnado que participa en competiciones internacionales en los ámbitos del deporte federado o universitario, se trata de unas ayudas con una dotación económica de 1.500 euros, orientadas a que puedan sufragar gastos derivados de su participación en unas citas que ambos señalan como fechas clave en sus calendarios. En el caso de Pérez Touriño, es la preparación del Campeonato de Europa de Lucha, en el que buscará subir al podio por primera vez, y González Borges afronta los campeonatos de España de triatlón, en los que tratará de alcanzar el pase al europeo y mundial de este deporte.

Impulsadas en el presente curso por segunda vez, estas ayudas tienen como objetivo apoyar la participación de estudiantes «que destacan en la actividad deportiva nacional o internacional y que al tiempo contribuyen a proyectar los valores propios de la Universidade de Vigo», como recoge la convocatoria. Dirigidas a estudiantes que en los dos años previos participaron en campeonatos mundiales, europeos o de España en el ámbito federado o en torneos mundiales del deporte universitario, este programa busca también «contribuir a la proyección internacional de los valores y objetivos propios de la UVigo», como el desarrollo «de un estilo de vida activo y saludable».

«Siento pasión por el deporte, para mí es algo básico en la vida de una persona», reconoce la luchadora Lydia Pérez, que afronta sus últimos meses como estudiante del grado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. De hecho, más allá del deportivo, uno de sus objetivos en este 2025 es defender su trabajo de fin de grado en una titulación que «me valió para aprender muchas cosas» en la faceta de deportista de élite, al tiempo que reconoce también la necesidad de ampliar conocimientos para poder trabajar en el futuro como entrenadora en el ámbito «del alto rendimiento, que es lo que más me interesa».

Tras años compaginando las sesiones de entrenamiento en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD), con las clases en la facultad, lo que la llevó a «ir bajando» el número de materias que decidía afrontar cada año, Pérez Touriño se trasladó este curso a París, con el objetivo de seguir formándose cómo luchadora en el INSEP francés. «Fue un cambio muy grande, pero estoy muy contenta, porque allí entreno todos los días con medallistas europeas y mundiales», reconoce esta deportista del Club Loita Pontevedra, que, desde categoría cadete hasta la actualidad, acumula un total de 23 títulos de campeona de España. «Al final, cuando sales de la zona de confort, es cuando mejoras», añade Pérez, que decidió afrontar este cambio tras no lograr clasificarse para los Juegos Olímpicos de París.

De hecho, estar presente en las olimpiadas de Los Ángeles 2028 es el «objetivo a largo plazo» de esta pontevedresa, que, de una manera más inmediata, pone la vista en el Campeonato de Europa del mes de abril, donde «el reto sería conseguir una medalla o cuando menos estar luchando por ella». De hecho, la ayuda de la UVigo estará destinada a sufragar una cita preparatoria previa en Italia, lo que la lleva a incidir en lo «mucho que se agradecen» apoyos de este tipo. Diferentes medallas en torneos internacionales y un bronce en los Juegos del Mediterráneo forman parte también del palmarés de una luchadora que, si bien reconoce las olimpiadas como «el sueño de todo deportista», afronta 2025 con los objetivos de subir por primera vez al podio, tanto en el europeo como en el mundial.

La pasión por el deporte fue asimismo lo que llevó a David González a cursar también el grado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. «Era lo que quería hacer desde hace tiempo», señala este triatleta, que afronta su cuarto año en la titulación con el objetivo de «sacar el máximo posible de materias» y enfrentarse el próximo curso al TFG. «Más allá de los logros, el deporte me ayudó muchísimo como persona. Te da una visión de la vida que no tendría se hubiera hecho otra cosa», añade González Borges que destaca como principal reto para la presente temporada tratar de situarse entre los tres mejores de la categoría sub23 en el Campeonato de España, tanto en la distancia olímpica cómo en la sprint «y poder clasificarme para el europeo y el mundial».

Deportista del Ciudad de Lugo Fluvial, González ya conoce el que es «competir junto con los mejores». Formado en el Club Triatlón de Vigo, González reconoce también que se inició en el triatlón «por obligación», cuando, siendo un chaval, sus padres lo animaron a probarlo. «Comenzó a gustarme, quedé y aquí estoy», señala este estudiante vigués.