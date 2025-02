Cierre de filas granate por los pitos en Pasarón: «Con los jugadores, a muerte»

Lejos de calmar los ánimos tras la derrota ante el Fabril en Riazor, el triunfo del Pontevedra en la visita del Langreo a Pasarón espoleó a Yago Iglesias y los suyos, con una reacción airada de Yelko Pino hacia la grada tras su gol del 1-1 y el alegato del entrenador granate al sector crítico de la afición, después de que en varios puntos de la hinchada se hicieran oír pitos durante el partido ante el conjunto asturiano.

«Esto es lo de siempre en el fútbol, como los pitos cuando te marcan un gol o los goles cuando vas ganando y juegas como habitualmente juegas. Cuando vas ganando 3-0 y la tocas y te defiendes con el balón, ole, ole. Cuando te marcan un gol, vemos lo contrario. Cuando el partido no va como tú quieres, pues es que dejó a no sé quién en el banquillo, es que está jugando este o está jugando el otro. Pero cuando el otro juega 20 partidos seguidos, es que está muy cansado y le tienes que dar descanso. O arre o so», contextualizó el técnico ribeirense, que empezó a enumerar algunos de los datos que apoyan su gestión al frente del conjunto lerezano desde hace dos veranos.

«Llevamos 21 jornadas con esta, y 46 puntos. Eso sale a 2,2 puntos de media, de tres que te dan por cada partido. Creo que eso es una barbaridad. Si echamos la vista al año pasado, lo dije en la previa, desde la temporada pasada hasta ahora perdimos cuatro partidos en liga y este año llevamos tres perdidos. Siete partidos, de 55. A ver si ponemos las cosas en perspectiva. A ver si vemos un poco más allá y empezamos a valorar lo que este equipo hace, que es muy, muy, muy difícil», afirmó Iglesias, consciente también de la exigencia que se le atribuye al Pontevedra en contextos como el que se produjo desde su llegada.

«Creo que hay que poner todo en perspectiva y lo que este equipo está haciendo es para darle mérito. Y no es cosa del entrenador ni un jugador. Es de todos. Cuando todos nos demos cuenta de que hay 90 equipos en toda España peleando por ascender a Primera RFEF. Que hay equipos que ascienden de forma directa y después las pasan putas. Porque Yelkos, Chiquis y Rufos los hay en todos los grupos. Y creo que eso hay que tenerlo claro. Y aún por encima eres el Pontevedra, eres Yelko, eres Chiqui, eres Rufo, y todos los rivales te quieren ganar», argumentó el preparador granate, en un pospartido que terminó por convertirse en arenga para toda la parroquia granate.

«Tienes que dar todos los días el 200%. Yo tengo que hacer planes de partido perfectos, no me puedo equivocar, porque soy el entrenador del Pontevedra. Yelko no se puede equivocar. Rufo no puede fallar. A Edu no le pueden marcar. Vamos a poner las cosas en perspectiva, vamos a disfrutarlo. Me parece increíble decirlo, pero es una reflexión que hay que hacer. Con todos los jugadores del Pontevedra Club de Fútbol a muerte, jueguen unos o jueguen otros», sentenció el de Palmeira.

En esa línea, el entrenador del Pontevedra concluyó alabando el trabajo realizado por el mediocentro Rares Mezdrea en la medular durante su segunda titularidad consecutiva en Pasarón, tras cuajar una de las actuaciones individuales más completas del elenco granate.

«Hoy ha sido de los mejores del equipo, sin ninguna duda. Lo que ha hecho en ese campo ha sido espectacular. Le ha dado juego, le ha dado verticalidad, ha ganado duelos, ha sido un “box to box”, ha tirado tres o cuatro veces desde fuera del área, ha tenido ocasiones de gol. Si tenemos dos muy buenos seises, ¿por qué vamos a poner a uno sí y al otro no? ¿Por qué no vamos a jugar con los dos? Vamos a poner todo en perspectiva, valorarlo y seguir adelante, que quedan trece jornadas por delante», apuntó Iglesias.

