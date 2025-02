Satisfecho pero reivindicativo. Así se mostró Yago Iglesias tras el triunfo de su equipo al Langreo, que mantiene al Pontevedra pegado al Numancia en la lucha por el liderato.

«La primera parte no ha sido buena. El campo no nos ha ayudado, ha ido en contra nuestra. Nos encontramos un Langreo juntito, haciendo ayudas constantes y que nuestros extremos no generasen. En la segunda parte entramos muy bien con dos ocasiones claras. Ellos en una transición se ponen por delante y prácticamente sacamos de medio y marcamos. De ahí hasta el final fue partido del Pontevedra», valoró sobre el encuentro.

«Veníamos de una derrota. Siempre que hay derrotas hay dudas y creo que hoy el equipo generó ocasiones suficientes para ganar. Es un resultado justo», apuntó Iglesias, que apreció el esfuerzo del retornado Chiqui, así como del colectivo que dirige.

«Viene de una lesión de mucho tiempo. Tenemos que llegar a las diez últimas jornadas con la gente fresca y para eso hay que rotar. El equipo rinde a las mil maravillas y la gente que entró lo hizo bien», explicó.

Sobre el golpe que se llevó Irazu, el técnico granate detalló que el futbolista vasco tiene inflamado el tobillo y una herida abierta por el contacto de unos tacos. «Esperemos que no sea nada más grave para entrenar y estar disponible porque necesitamos a todos», indicó.

Iglesias también hizo su particular valoración ante algunos pitos por parte de la grada oídos durante el encuentro, en una tensión reflejada también en una celebración de gol repleta de rabia de Yelko Pino.

«No creo que lo que este equipo ha hecho y está haciendo merece eso. El fútbol no tiene memoria y hay que remar en la misma línea. Ni antes éramos el Real Madrid ni ahora somos malísimos. La temporada es muy larga. Si alguien se cree que por haber llegado lejos en la Copa nos van a poner la alfombra roja, está muy equivocado», advirtió el míster granate.