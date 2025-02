Incógnita por la lesión de Dálisson: «No sabemos su magnitud»

El superlativo inicio de temporada de Dálisson de Almeida, autor de once goles en 23 partidos para el Pontevedra entre Liga y Copa, sufrió un frenazo en seco hace dos semanas, cuando unas molestias musculares le impedían jugar el partido a la postre suspendido ante el Numancia. Desde entonces, una sombra de duda se levantó sobre la condición física del futbolista de Maceió, que sigue sin poder jugar 15 días después.

Una incertidumbre alimentada ayer por las palabras de su entrenador, Yago Iglesias, que afirmó desconocer más detalles sobre la dolencia muscular que afecta al máximo goleador del conjunto granate. «Lo digo directamente. No lo sé. Soy sincero. No lo sé. Sé que esta semana le han hecho pruebas. Sus sensaciones no son buenas. No tengo constancia de cuál es la magnitud de su lesión, de qué se va a hacer. Está haciendo trabajo con el fisio», aseguró el técnico ribeirense, que ofreció más detalles sobre la situación que atraviesa su jugador.

«Hace dos semanas, cuando sufre esas molestias, es en la parte trasera, en los isquiotibiales. Pero su sensación es desde la zona del glúteo hasta casi el gemelo, es decir, toda la pierna. Están intentando encontrar dónde realmente es esa lesión para tener claro el punto, el alcance, la duración y el protocolo a seguir, pero es una pregunta más para los servicios médicos que para mí. No vamos a poder contar con él esta semana, pero con los que están, adelante y 100% confiados», afirmó el míster del cuadro lerezano.

Sin el concurso de De Almeida, el Pontevedra afronta una jornada liguera importante, ya con el liderato del Grupo I dividido en una lucha encarnada con el Numancia como principal oponente. Empatados ambos equipos a puntos, Pasarón recibe mañana (17.00 horas) a un Langreo que acumula seis de los últimos siete partidos y ya toca en la puerta de los puestos de play-off.

En ese sentido, Iglesias no espera nada similar al encuentro disputado la pasada temporada en la jornada 4, con el contundente 6-0 infligido a los asturianos. «Habitualmente, tiene un sistema y un modelo muy claro. Compiten de tú a tú y esperamos un Langreo valiente, pero a veces los rivales plantean ese tipo de partidos y acaban metidos atrás y el escenario cambia. Somos un equipo que tiene que centrarse en tener diferentes recursos para lo que pueda pasar durante el partido», matizó el técnico granate, que alabó la «continuidad y colectividad» de un rival con identidad y proyecto.

El entrenador del Pontevedra concluyó su comparecencia con un alegato en defensa de sus jugadores y el mercado invernal del club. «Se ha hablado con mediocentros. Hubo jugadores que no quisieron venir. Hay que darle las gracias y el mérito a jugadores como Brais y Miguel Cuesta que han optado en un primer momento por el Pontevedra. Eso el aficionado tiene que saberlo», insistió.

«Viendo cómo se dieron las lesiones de Chiqui y de Dali, en la parcela defensiva estábamos bien cubiertos y en la ofensiva, creímos que no tanto. Por eso decidimos apostar por lo que tenemos en casa, gente que da el nivel entrenando todos los días. Se llamen Samu Mayo o Rares, no son ni por asomo peores que muchos otros jugadores de Primera RFEF o en equipos filiales que solo por eso ya se considera que son mejores».

