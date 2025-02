Miguel Cuesta: «No tuve dudas para venir y cumplir el objetivo de ascender»

Uno de los dos nombres propios en este mercado de invierno para el Pontevedra ha sido el del atacante asturiano Miguel Cuesta, que recaló en la entidad lerezana después de un traspaso con el Marino tras una gran primera vuelta en las filas luanquinas.

El futbolista de 24 años ya gozó de sus primeros minutos con la elástica granate en Riazor y destacó ayer el trato recibido por la estructura del Pontevedra en sus primeros días en la ciudad.

«Muy bien. Me han recibido con los brazos abiertos. Yo creo que hay un grupo fantástico en el vestuario y tanto el cuerpo técnico como los compañeros me acogieron muy bien. Estoy muy contento de poder estar aquí», explicó.

En esa línea, Cuesta, que sumó cinco goles en 17 jornadas con el Marino, subrayó la intensidad de los entrenamientos a las órdenes de Yago Iglesias, aunque confía en que la adaptación se lleve a cabo sin contratiempos.«Creo que voy a encajar muy bien en el juego que pide el entrenador. Sí que es verdad que vengo de un equipo donde no se juega ni parecido. Creo que con los entrenamientos y con la ayuda de los compañeros, me voy a ir adaptando bien. Me ha dicho que sea vertical y que me atreva, y creo que son características que tengo. Voy a poder ayudar mucho», aseguró el jugador, que puede alternar el puesto de delantero con su demarcación natural de extremo derecho.

Allí, competirá por un puesto con Xabi Domínguez, aupado recientemente a la titularidad tras su buen nivel copero. Aunque por ahora, Cuesta se centra en su adaptación.«Al final, eso es sumar entrenamientos, ir cogiendo conceptos y sumar minutos en los partidos. Estoy contento de estar aquí, de estar adaptándome porque estoy encontrándome bien y tengo muchas ganas de poder ayudar», afirmó, haciendo suyo el gran objetivo del Pontevedra para este curso.

«No salgo en verano porque no tuve una propuesta que me hiciera tanta ilusión como venir aquí. No tuve dudas de venir aquí para hacerlo lo mejor posible y cumplir el objetivo de jugar aquí en Primera RFEF».

