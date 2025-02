Un partido de pesadilla en Riazor

El Pontevedra cayó derrotado cuatro meses después (no lo hacía desde la jornada 6, el 6 de octubre) y pierde el liderato que recupera el Numancia, que venció al Bergantiños en Soria. El Fabril leyó mejor el partido. Jugó muy bien replegado en defensa y lanzando contras que fueron letales para los granates.

El choque no pudo empezar peor para los granates que salieron con un once de circunstancias. Estaban los dos equipos tanteándose, jugando en el centro del campo y sin un dominador claro cuando, en el minuto 4, Mario Gómez falló en la entrega y Kevin Sánchez aprovechó el regalo para batir a Edu Sousa con una gran vaselina. Los de Yago Iglesias intentaron reaccionar ante el jarro de agua fría que supuso este gol tan tempranero y Samu Mayo pudo empatar. El mediocentro granate se sacó un disparo que Alberto Sánchez sacó en una gran intervención cuando el balón iba a entrar por la escuadra.

Los de Yago Iglesias no estaban a gusto en el césped de Riazor, tenían la posesión pero sufrían mucho con las rápidas llegadas a su área de un entonado Fabril. Buen ejemplo de ello fue una jugada en la que los locales reclamaron penalti pero el colegiado Álvarez González entendió que fue justo fuera del área. Kevin botó la falta y su disparo raso y duro se marchó muy cerca del palo. La zaga granate sufría mucho con Kevin Sánchez, que se mostraba indetectable en tres cuartos de campo y se fabricaba buenas ocasiones de gol.

La primera parte granate fue para olvidar, con una zaga fabrilista que era un muro y no dejaba ni un resquicio por donde pudieran entrar los hombres de banda del Pontevedra. Además, los locales seguían teniendo ocasiones a la contra como un disparo de Alfaro que se marchó desviado. La defensa del Pontevedra estaba irreconocible por su inseguridad y falta de contundencia. No era normal que el Fabril gozara de tantas ocasiones de gol pero lo cierto es que el filial del Dépor había tenido cuatro ocasiones claras en la primera media hora de juego.

El Pontevedra empeoraba con el paso de los minutos porque seguía muy inseguro en defensa y en el tramo final de la primera parte ni pisaba el área rival. Tan mal veía las cosas Yago Iglesias que ya puso a jugadores a calentar antes del final de la primera parte. Aún así, en el descuento pudo empatar el Pontevedra con un gran remate de cabeza de Brais Abelenda al que respondió Alberto Sánchez con un paradón. No hubo tiempo para más y la primera parte acabó para alivio de un desacertado Pontevedra, que puso una marcha más en la segunda parte. Los de Yago Iglesias incrementaron la presión que, además, era más adelantada, en un bloque más alto como se dice ahora. Sin embargo, la primera llegada peligrosa volvió a ser para los fabrilistas, pero los de Yago Iglesias se mostraban más reconocibles. La posesión granate era clara y ya jugaban en campo contrario y cada vez más cerca del área fabrilista. Ahora, tocaba encontrar huecos por el centro o penetrar por las bandas pero esto ya era labor más difícil porque el Fabril se defendía muy bien, con muchos efectivos y con mucha concentración. Cuando más empujaban los granates encajaron el segundo gol. Como no, fue una contra letal materializaba por Fabi tras un nuevo error defensivo. Era el ecuador de la segunda parte, el Pontevedra tenía tiempo de revertir la situación pero la misión se antojaba muy complicada por el propio guión de partido. El Fabril estaba muy cómodo replegado atrás y salía con mucho peligro a la contra ante un conjunto granate muy espeso y sin ideas en ataque. A pesar de todo, parecía increíble que el Pontevedra no hubiera anotado ningún gol porque el guardameta local realizó tres paradas estratosféricas y no era el día del Pontevedra. Yago Iglesias movió el banquillo y acumuló delanteros a la desesperada. El Pontevedra colgaba balones, empujaba y no se rendía pero este asedio con las líneas tan adelantadas derivó en la sentencia definitiva de los coruñeses. Otra contra letal del Fabril acababa definitivamente con las opciones de sumar de un desesperado Pontevedra. En el añadido, los locales tuvieron hasta dos ocasiones más para anotar el cuarto. Finalmente, el colegiado pitó el final de un partido de pesadilla para el Pontevedra.