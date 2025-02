«Debe servir de cura de humildad»

El balance de Yago Iglesias sobre el partido fue todo un aviso a navegantes: «podríamos titular el partido como ‘vaya día’, no lo hemos tenido ni a nivel colectivo, ni individual, no hemos tenido ideas ni fortuna y todo ha salido mal. Creo que ha sido nuestro peor partido de la temporada. Alguna derrota iba a llegar después de tantos partidos imbatidos y tiene que servir como cura de humildad. Tanto halago en los últimas semanas no nos ha ido bien. Tenemos que aprender de esta derrota y darnos cuenta de que la liga no dura 16 o 17 jornadas, dura 34 y a partir de ahí debemos mantener el acelerador hasta el final. Sobre todo ahora que tenemos nuevas incorporaciones y la competitividad tiene que ser máxima hasta el final porque, en caso contrario, vamos a tener dificultades para consolidar la primera plaza que es lo que queremos».

Admitió que «el vestuario está fastidiado porque hemos perdido el partido y el liderato. Ahora todos los puntos tienen mucha importancia y al final dependerá de nosotros y tenemos que dar la mejor versión en todos los partidos para lograr los objetivos que queremos conseguir».

Cuestionado sobre si ha podido haber cierta relajación, Iglesias dijo que «yo quiero pensar que es un mal día y ya está pero este equipo no nos tiene acostumbrados a esto. El primer gol es una jugada aislada, después tenemos dos ocasiones muy claras de Samu Mayo y Brais para empatar antes del descanso pero su portero está espectacular. Tras el paso por vestuarios intentamos ajustar algunas cosas y posicionamientos pero no acabamos de estar bien y el segundo gol viene de una acción ofensiva nuestra, algo sorprendente en nosotros porque este año nos han generado muy pocos contragolpes y hemos dejado correr a un equipo con mucha calidad y que ha tenido muchas ocasiones de gol. En definitiva, no ha sido nuestro día».

Ha personalizado actuaciones al afirmar que Miguel y Garay han sido los mejores: «Miguel, como debutante y cosa normal, ha estado poco adaptado tácticamente pero ha aportado energía al equipo y con Garay el equipo ha mejorado. Somos humanos pero no estamos acostumbrados a esta versión del Pontevedra lo que, por otra parte, habla muy bien del equipo. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que no nos podemos relajar y tenemos que estar al 200%. Debemos estar a tope todos los días. Nada, a pasar el trago, que no sirva de cura de humildad y ahora a dar nuestra mejor versión en los próximos partidos».

Por último, quiso aclarar que el equipo no se relaja: «entre semana todos dan el 100% pero debemos mantener el nivel alto si queremos lograr el objetivo. Hoy hemos perdido porque el rival ha sido superior en todos los aspectos. Esto debe servir para mejorar, el entrenador el primero»..