El Pontevedra ficha a Miguel Cuesta: «Me ilusiona ascender»

El Pontevedra apuntala su delantera para el segundo tramo de la temporada. El club granate anunciaba ayer de forma oficial el fichaje de Miguel Cuesta, delantero del Club Marino de Luanco, de 24 años. «El equipo tiene un gran potencial, van líderes en la liga, me gusta la idea de ascender con ellos a Primera Federación y el escenario que se me presenta me ilusiona mucho», explica Miguel, quien ha firmado para lo que resta de temporada y la siguiente.

Tras despedirse ayer de sus compañeros y del cuerpo técnico del Marino, Miguel hizo las maletas y en el mismo día viajó a Galicia para unirse esta misma mañana al entrenamiento de su nuevo equipo. El Pontevedra cuenta con utilizarlo como extremo derecho.

Miguel Cuesta, durante un partido. / LNE

En el Marino, Miguel estuvo un año y medio y destacó en ambas bandas, además de desempeñarse como delantero. Es el máximo goleador del equipo de esta temporada, con 5 goles. Sus inicios futbolísticos fueron en el propio Marino, antes de jugar en el TSK Roces hasta la categoría de cadete, para luego regresar al Marino. Su objetivo era disfrutar del fútbol con sus amigos, sin imaginar que alcanzaría este nivel profesional.

Luis Gallego, presidente del Marino, le ha mostrado su apoyo, animándole a dar este paso: «Miguel, tienes que ir a Pontevedra y mirar por ti mismo».

Sobre cómo afronta esta nueva etapa, el jugador asegura: «Me he estado esforzando todos estos años y este es el resultado. Es un paso muy importante a nivel deportivo. Me hace muchísima ilusión porque es un equipo muy ambicioso».