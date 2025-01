La duda de Dálisson compromete al Pontevedra en una jornada clave

Uno de los nombres propios de la temporada del Pontevedra, el atacante Dálisson de Almeida, podría no estar disponible para el conjunto de Yago Iglesias en el partido de esta jornada (17.00 horas) en casa contra el Numancia, clave en las aspiraciones de ambos conjuntos por el ascenso directo.

Fue el propio entrenador granate el que desveló en la previa del encuentro liguero los problemas musculares del futbolista de Maceió, que sintió dolores tras ejercitarse en la antepenúltima sesión del equipo antes del partido, celebrada el jueves.

«Hemos tenido un pequeño percance con Dali. Ha tenido unas pequeñas molestias musculares al terminar. No parece nada grave, pero no sabemos el alcance de la lesión. Esperemos que los servicios médicos nos den su valoración cuanto antes, pero no sabemos si vamos a poder contar con él», aseguró el entrenador del Pontevedra, que infirió posteriormente que podría tratarse de una sobrecarga.

El concurso de De Almeida hasta la fecha ha sido clave para el conjunto granate tanto en Liga como en Copa, donde figura como el jugador con más partidos (23) y minutos (1.921) de toda la plantilla, a los que ha sumado un rendimiento estelar con once goles entre ambas competiciones.

Iglesias también se refirió en la previa del partido a la situación médica del extremo Óscar Castellano «Chiqui», fuera de acción desde el partido de dieciseisavos de final ante el Mallorca por una microrrotura en los isquiotibiales.

«Esta semana ya hizo cosas con el grupo y, a falta del entrenamiento de mañana, hay que decidir con los servicios médicos si es pronto o si está para formar parte de la convocatoria, aunque hasta mañana no lo sabremos», afirmó el preparador granate sobre el jugador extremeño, que suma un mes sin jugar en liga.

Con la posibilidad de que ambos futbolistas estén fuera de combate en un partido de estas características, las miradas se centran en un recién llegado como Brais Abelenda, capaz de actuar con solvencia en las dos posiciones comprometidas como ya demostró ante el Compostela con su asistencia de gol en la primera jugada en la que tocó balón.

«Viene de estar entrenando y compitiendo en una categoría superior, no de estar parado o de no tener ritmo de competición. Está perfectamente para salir de inicio. Otra cosa es que lo creamos oportuno porque todavía tiene que engancharse al equipo y entender lo que queremos según la posición en la que juegue. Tiene que adaptarse, pero está perfectamente para competir 90 minutos», consideró el míster granate.

Iglesias: «Sabemos la importancia del partido»

En su análisis del partido de esta jornada, el entrenador del Pontevedra, Yago Iglesias, reconocía las expectativas puestas en el encuentro, ya que una victoria de los suyos permitiría a los granates aventajar en seis puntos al Numancia.

«De puertas para afuera, es un partido atractivo y con mucha chicha. Todavía quedan muchas jornadas por delante, pero sabemos de la importancia del partido», aseguró el preparador del Pontevedra.

Sobre el estado del campo, que ya mostró su peor cara ante el Compostela con varias zonas severamente afectadas, Iglesias no espera alterar el plan de partido de los suyos, aunque el terreno no sea el más propicio para su estilo.

«Más que condicionar el estilo de juego, va a condicionar el cómo se desarrolle el partido. En el partido contra el Compos, el campo no estuvo bien y sacamos el partido adelante», afirmó el técnico, que espera del Numancia un equipo «supercompetitivo, que tiene un fondo de armario de nivel y rinde muy bien».

