Una Copa del Rey para el recuerdo granate

El buen juego local y las gradas de Pasarón al completo fueron los dos grandes protagonistas de la aventura del Pontevedra en la Copa del Rey, cortada de raíz el pasado miércoles con una derrota agridulce ante el Getafe. Un periplo copero para la posteridad que comenzó el pasado mes de noviembre, con la sorpresa al Levante, un equipo de Segunda División que llegó a la ciudad sin apenas preparación, tras el tormento de la dana en la Comunidad Valenciana.

El dominio mostrado por los granates en aquel partido, con un contundente 4-1, marcó la pauta de la siguiente eliminatoria copera para el Pontevedra, que superó por la mínima (1-0) a todo un Villarreal aspirante a Europa, gracias a un gol de Dálisson que certificó de nuevo la superioridad lerezana sobre el campo ante un equipo tres categorías superior.

La exhibición de los de Yago Iglesias, ya con más de 8.000 espectadores en Pasarón, dio paso al siguiente rival de Primera División que acudiría a la ciudad del Lérez. Sin apenas descanso debido a un parón navideño reducido y con el sueño presente de recibir a uno de los cuatro equipos que disputarían la Supercopa de España (Real Madrid, FC Barcelona, Athletic y Mallorca), fue finalmente el cuadro balear, vigente subcampeón de la competición, el oponente de la escuadra pontevedresa. Mientras los bermellones jugaban con la mente puesta en la final a cuatro de Arabia Saudí, el Pontevedra ofreció un recital de fútbol vertical y goles de gran factoría cortesía de Dálisson, Yelko Pino y Rufo para rubricar, con el graderío lleno, un histórico pase a octavos de final, la mejor clasificación copera del club en 53 años.

Una estampa histórica para la entidad granate, que lograba así una de las mejores actuaciones en Copa de un equipo procedente del cuarto escalón del fútbol nacional, únicamente igualado en la historia reciente por el Langreo y el Real Madrid Aficionados en la temporada 1986-87.

A continuación, Pasarón recibió en el Getafe a su tercer rival consecutivo de la élite. Los azulones, que se adelantaron al minuto de juego, volverían a caer víctimas del dominio del balón granate, que esta vez no se tradujo en goles para el equipo pequeño por categoría, pero no por actitud.

Así lo reflejaron las estadísticas, que arrojaron luz sobre el único color –granate– que tuvo el partido tras la expulsión del delantero visitante Álvaro Rodríguez antes del descanso. El Pontevedra completó 674 pases por 79 del Getafe, según los datos del periodista Pedro Martín, logrando así una posesión de balón del 84%.

Con el control del esférico y el Getafe replegado al máximo, las ocasiones llegaron para los de Iglesias. Un disparo de Héctor Hernández y un tiro al larguero de Xabi Domínguez, que se quedó a centímetros del empate en el segundo tiempo, pudieron haber cambiado el guion del encuentro radicalmente, ante un conjunto azulón que acabó el partido con dos expulsados y un total de seis cartulinas amarillas en su haber.

El pitido final marcó la derrota y el fin del Pontevedra en esta edición de Copa, pero dio pie a la ovación de la hinchada granate hacia sus futbolistas, símbolo inequívoco del gran rendimiento ofrecido por el equipo desde el pasado mes de octubre, tras cosechar una de las mejores rachas del momento en el fútbol español después de 15 partidos sin perder.

El adiós al Torneo del K.O. también dejó en el Pontevedra una de las competiciones más lucrativas en los últimos años para la entidad, al sumar 130.000 euros solo en concepto de premio federativo, 32.500 por cada una de las cuatro rondas disputadas.

A esta cantidad se añade lo recaudado en las taquillas, que superará con creces esa primera cifra al firmar nuevas altas de socios durante este periodo, llenar Pasarón en dos ocasiones y superar los 3.000 ante el Levante y los 8.000 aficionados contra el Villarreal.

Un botín considerable que permitirá al club sanear a corto plazo sus cuentas y afrontar con garantías el mercado de invierno que finaliza el próximo 3 de febrero. Dos semanas para concretar los ansiados refuerzos que tanto la estructura técnica del club como la afición piden desde hace semanas, tras la lesión de larga duración del mediocentro Jesús Cambil.

Mario Gómez: «A ellos les salió su plan de partido a la perfección»

Mario Gómez. | Gustavo Santos

Mario Gómez, defensa del Pontevedra, lamentó el tempranero gol de Álvaro Rodríguez para el Getafe porque eso facilitó «mucho» el partido al equipo de José Bordalás en el choque de Copa del Rey de este miércoles en el que los madrileños se impusieron por la mínima. «Al Getafe le ha salido a la perfección su plan de partido. Es un equipo con mucha experiencia, muy difícil de superar y más si se adelanta en el marcador porque defendiendo en bloque bajo, como se ha visto en la segunda parte, se siente muy cómodo», declaró. En su comparecencia ante los periodistas, el central sevillano explicó cómo fue la jugada que acabó con el goleador del partido expulsado en la recta final del primer tiempo.

«Es un saque de banda en el que le quiero ganar la posición. Álvaro me choca dos veces, miro al línea y éste se lo dice al árbitro. Estábamos forcejeando, pero no sé por qué me ha dado ese codazo, el línea y el árbitro lo han visto claro», explicó. Para Mario Gómez, el triunfo del Getafe fue injusto. «Hemos tenido tres o cuatro ocasiones bastante claras pero no las hemos podido materializar; y al final eso marcó la diferencia», declaró.

Rufo: «Su gol fue lo peor que nos pudo haber pasado»

Rufo. | G. Santos

Rufo, delantero del Pontevedra, apuntó que el tempranero gol de Álvaro González, al minuto y medio de partido, marcó la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey que su equipo perdió ante el Getafe. «Hemos disfrutado un montón de esta Copa, pero es verdad que nos vamos con un sabor agridulce por lo que el equipo ha mostrado en el campo. Nos quedamos fuera de la Copa en un partido muy feo. Nos ha pasado lo peor que nos podía pasar al encajar tan pronto ante un rival de estas características», comentó. En rueda de prensa, el atacante granate ensalzó que su equipo se mantuviese «fiel» a su estilo ante un rival que se dedicó «a defender» ese gol que logró en el primer minuto.

Pese a caer eliminado, Rufo confía en que la gran actuación del Pontevedra en la Copa sirva para que muchos aficionados se «vuelvan a enganchar» al equipo granate. «Estos días era una alegría ir por la calle porque pasaras por donde pasaras todo el mundo hablaba del Pontevedra y del equipo. Esperemos que mucha gente haya vuelto a coger esa ilusión y que nos siga acompañando en la liga», señaló.

