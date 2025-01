Dominio granate sin premio en Valladolid

Solo le faltó al Pontevedra aprovechar una de las muchas ocasiones que tuvo en los Anexos del José Zorrilla. El conjunto granate borró del campo a un rival de calidad pero se le negó el gol. Entre la falta de puntería y la actuación prodigiosa de Aceves, los de Yago Iglesias se quedaron a cero y desaprovecharon una gran oportunidad de abrir brecha en la clasificación ya que el Numancia no pasó del empate ante el Compos. Se rompió una racha de cuatro victorias consecutivas pero el Pontevedra demostró en Valladolid que está en un gran momento de forma.

La primera parte fue un monólogo granate que dispuso de todas las ocasiones de gol y del dominio del juego y de la posesión. Un dato revelador, en los primeros 45 minutos el Valladolid Promesas ni disparó a puerta. La primera llegada peligrosa de los de Yago Iglesias. El Pontevedra combinaba bien en el centro del campo y no dejaba que los blanquivioletas se pudieran meter en el partido. La presión de los locales estaba muy mal ejecutada por lo que se imponía en los Anexos del José Zorrilla la calidad individual del Pontevedra, que amasaba la posesión y jugaba en campo contrario ante un Valladolid Promesas que no demostraba su sexta posición en la tabla. Las ocasiones granates se sucedían. Así, en el minuto 37 Dalisson estuvo a punto de marcar en un saque de banda en el que engañó a todos. Cuando todo el mundo pensaba que iba a centrar, se sacó un disparo a portería que se marchó muy cerca del poste. Y en el tiempo añadido llegó la mejor ocasión del primer acto. Un centro desde la izquierda lo remató en el área pequeña Garay a bocajarro y cuando ya todo el mundo cantaba el gol emergió la figura de Aceves que sacó el balón con una parada felina. Estuvo impresionante el guardameta blanquivioleta que salvó un gol cantado. Con empate sin goles se fueron los dos equipos a vestuarios. Al Pontevedra no se le puede reprochar nada porque desplegó un gran juego en la primera parte, anuló completamente a un rival de calidad y solo la falta de precisión evitó que se fueran con ventaja en el marcador.

Tras el paso por vestuarios no cambió en nada el guión del partido. Los de Yago Iglesias siguieron a lo suyo, a dominar y a gozar de buenas ocasiones de gol ante un Valladolid Promesas desarbolado ante la calidad de los granates. El Pontevedra llegaba con asiduidad al área rival. Un buen ejemplo de ello, en el minuto 59 un centro desde la izquierda lo cabeceó Charly estrellando el balón en la base del poste. Y lo que son las cosas, del posible 0-1 se pasó a que el Pontevedra se quedara con diez. Samu Mayo impactó sobre un rival en su intento de remate y vio la segunda amarilla. Pese a la expulsión el Pontevedra siguió jugando exactamente igual. No estaban muy contentos con el colegiado los granates porque un minuto después de la roja reclamaron un posible penalti sobre Xabi Domínguez. En estos minutos el Valladolid Promesas dio signos de vida con un centro desde la derecha que envió Pelayo a un córner que se botó sin consecuencias. Antes, Álex González había rematado alto en la enésima llegada de los gallegos. Siguió percutiendo el Pontevedra que en el minuto 76 volvió a reclamar penalti por un derribo a Charly. Este pareció claro pero Rezola Etxeberria se desentendió de la jugada. En el minuto 80 llegó el único disparo a puerta del Valladolid, fue de Neira y Edu Sousa blocó sin problemas. Y tal como ocurrió en la primera parte, el Pontevedra volvió a tener una ocasión clarísima en el tiempo añadido. Un disparo de media tijera de Álex González se estrelló en el larguero. El balón acabó en un saque de esquina que Igor remató de forma contundente y Aceves repelió para fortuna de los blanquivioletas. Más que parar, el portero se encontró con el balón encima. Finalmente, el gol se le negó al Pontevedra que no pudo sacar partido del empate del Numancia en Santiago de Compostela.