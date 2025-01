El Pontevedra repite con el Getafe los precios de las anteriores eliminatorias

El Pontevedra ya tiene a la venta las entradas para el partido de octavos del final de la Copa del Rey, que se disputará el próximo miércoles, día 15, a las 19.30 horas. El rival que visitará Pasarón, a partido único, es el tercer equipo de Primera División que acude al feudo granate en este torneo, el Getafe de José Bordalás. Para el choque, el club pontevedrés ha decidido mantener los precios de las anteriores eliminatorias coperas. Así, los abonados podrán acceder gratis al estadio, y disponen también de la posibilidad de adquirir dos entradas adicionales desde ayer jueves y hasta las 12.00 horas de mañana sábado. Además, cada socio que compre dos localidades en este plazo de venta preferente recibirá como regalo una entrada para el choque de liga entre el Pontevedra y el Compostela, que se disputa en Pasarón en la jornada 19.

A partir de mediodía del sábado se abre la venta libre con precios, para los adultos, de 25 euros en los dos fondos, 35 en Preferencia y 45 euros en Tribuna, igual que ante el Villarreal y ante el Mallorca. Al no toca en el sorteo ninguno de los grandes del fútbol español, el club granate ha optado por mantener los precios de esas eliminatorias pasadas. Las localidades puede adquirirse on line y desde el lunes en las oficinas del estadio de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. En principio, no se plantea un precio específico para juveniles. Eso sí, todos los menores de 16 años que adquieran una entrada de Copa tendrán derecho a otra gratis para el choque ante el Compostela. El día del partido, la taquilla de Pasarón estará abierta hasta las 18.00 horas para vender los boletos que queden disponibles.

El Pontevedra aguarda una gran entrada, después del éxito de las últimas eliminatorias, con más de 8.000 espectadores ante el Villarreal y más de 10.000 ante el Mallorca.

Pero antes del choque de octavos de final de la Copa del Rey ante el Getafe, la plantilla granate debe afrontar el regreso a la competición doméstica, en el primer partido del año de la liga regular. El Pontevedra defenderá el liderato en su visita al Valladolid Promesas, que está situado en sexta posición de la tabla. En su casa, los vallisoletanos solo han ganado tres partidos de los ocho disputados, con otros tres empates y dos derrotas.