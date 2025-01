Dálisson apuesta por un duelo ante «el Real Madrid o el Barcelona»

Uno de los nombres propios de la victoria del Pontevedra al Mallorca, el atacante hispano-brasileño Dálisson de Almeida, autor del primer gol del partido, mostró su deseo de enfrentarse «al Real Madrid o Barcelona» en los octavos de final de la Copa del Rey.

«Ahora nos gustaría enfrentarnos a un grande, un Real Madrid o un Barcelona, pero lo que tenemos que hacer es afrontar el partido con la misma ilusión que hemos jugado estos tres partidos independientemente del rival que nos venga», manifestó el futbolista granate en la rueda de prensa posterior al 3-0.

Dálisson apuntó que el partido de esta noche fue «similar» al del Villarreal, al que eliminaron en la anterior ronda, porque el Mallorca también apostó «por un fútbol directo».

«Nosotros salimos a disfrutar, a hacer nuestro fútbol. Si algo nos caracteriza es que somos fieles a nuestro estilo», manifestó el atacante del Pontevedra, quien reconoció que tenía «muchísimos» mensajes de felicitación en su teléfono móvil.

«Ha sido un golazo, el gol soñado, la verdad. Estaba solo, me giré, he visto al portero adelantado y le pegué. Ha sido un golpeo tenso y por suerte me salió un golazo», sentenció.

Su alegría se sumó a la compañeros como el defensor argentino Benjamín Garay, que calificó como «increíble» lo vivido esta noche en Pasarón, donde el Pontevedra sumó al Mallorca a una lista de víctimas en la que ya figuraban Levante y Villarreal.

«Es uno de los días más felices desde que estoy aquí, lo de hoy ha sido increíble. A seguir con esta ilusión que tenemos en la Copa, a seguir demostrando el gran equipo que somos. Mejor no lo podíamos soñar, lo que ha pasado en el campo», comentó Garay, que gozó de un breve periplo de 13 partidos en el filial del Mallorca como fichaje invernal, la temporada anterior a su llegada a Pontevedra.

El central rosarino, que entró en la segunda parte para dar refresco en lugar del lateral Javi Fontán, reconoció que el Mallorca se lo puso muy difícil porque «es un equipo muy físico, que te exige muchísimo en cada jugada».

«Es un regalo de Reyes adelantado, este el camino a seguir. Me pone muy contento ver Pasarón así de lleno», manifestó Garay, a quien su hermano Ezequiel, exjugador de Real Madrid y Valencia entre otros, le da muchos consejos.

«Él lo vivió desde la otra parte, de los jugadores de Primera División que vienen a jugar estos partidos. Me dice que esté muy concentrado, muy ilusionado, porque en estos partidos cualquier mínimo detalle marca la diferencia».

Otro de los protagonistas del encuentro fue el guardameta cangués Manu Vizoso, que aseguró el arco granate con garantías a pesar de no contar con minutos en liga, una circunstancia que no pesó a la hora de dejar imbatida la portería local.

El canterano granate no ocultó su satisfacción por «seguir haciendo historia» en la Copa del Rey tras la goleada al Mallorca.

«Esta victoria es un regalazo, por así decirlo. El equipo ha hecho un trabajo enorme, nos ha salido todo a la perfección. El resultado, el partido, el ambiente de la grada... Ha sido una noche ensueño, ahora toca celebrarlo», manifestó en rueda de prensa.

El jugador, habitual suplente de Edu Sousa en la liga, reconoció que ha tenido «mucho menos trabajo» del que esperaba inicialmente.

«Prácticamente ni me tiraron. La verdad es que esperaba tener más trabajo porque lo normal es que estos equipos te sometan», confesó Vizoso, quien apuntó que en el inicio del partido le costó «mucho más» porque el Mallorca les apretó arriba.

«En esta Copa estamos demostrando ser un equipo valiente, que busca atacar independientemente del rival que tengamos enfrente. Ahora que nos toque el siguiente, vamos a por el que venga», manifestó.