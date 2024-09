“Nos faltó punch, ese último pase, cargar área y ser más agresivos”

El triunfo del Pontevedra en su primer partido de liga ante el Real Valladolid Promesas supone un inicio de calidad para el equipo que dirige Yago Iglesias, que se mostraba satisfecho con el botín conseguido en su campo contra el filial vallisoletano.

“Creo que hay un momento clave que habrá que analizar que es la lesión de Héctor. Justo habíamos hecho el cambio de Álex para seguir estando en campo contrario e intentar el 2-0. Eso nos tira por tierra el planteamiento táctico. El Valladolid da un paso adelante, juega más directo. En el cómputo total del partido, Edu hace dos paradas. Nos vamos contentos porque se llevaban tres años sin ganar el primer partido y eso es muy positivo. Me quedo con el Pontevedra hasta ese momento”, apuntó el técnico ribeirense, que matizó que al equipo le faltó “mordiente y pegada”.

“Todavía hay que coger ritmo de competición y nos queda un largo viaje por delante en el que hay margen de mejora”, añadió Iglesias, que prefirió dar tiempo antes de valorar la situación que atraviesa Héctor Hernández, retirado del campo con visibles problemas musculares en la parte superior de la pierna derecha.

“Creo que hay que dejar 48 o 72 horas para que una ecografía o cualquier prueba que le hagan permita ver el alcance de la lesión. Las sensaciones no son buenas. Por experiencia de los servicios médicos, nos dicen que no va a ser cosa de una o dos semanas. Es una pena, porque el jugador dijo que estaba con muy buenas sensaciones y ya habéis visto el potencial que nos daba. Vamos a esperar, pero las sensaciones no son buenas”, aseguró Iglesias.

Sobre el juego del equipo, dominante con la pelota pero falto de goles, el entrenador del Pontevedra volvió a aludir a las asignaturas pendientes del equipo en las próximas semanas.

“El Valladolid Promesas juega de tú a tú y presiona alto. Es un equipo valiente que sale a dominar. De todo lo que hemos visto en pretemporada, los hemos hundido. Nos faltó punch, ese último pase, cargar área, ser un poquito más agresivos. Por eso nos pusimos nerviosos, porque te metes en los minutos finales, al final ellos se hicieron más largos y en cualquier jugada te puede caer el gol”, valoró.

Iglesias también hizo alusión a actuaciones como la de Chiqui, novedad por la banda derecha en lugar de la izquierda

“Hoy se va con muy buenas sensaciones y le he dado la enhorabuena, porque juegue en la banda que juegue nos da mucha profundidad”, afirmó.