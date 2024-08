Cambil: “Hacemos un fútbol muy divertido de ver”

A pocos días para la conclusión de la pretemporada, el Pontevedra ya encara el debut liguero ante el Real Valladolid Promesas inmerso en el trabajo diario y en la principal misión para este verano: ensamblar las piezas que se incorporan al modelo de juego que desde el año pasado ha implementado Yago Iglesias en las filas granates.

Parte de ese nuevo elenco lo protagoniza el mediocampista granadino Jesús Cambil, que afronta en Pasarón su primera etapa en el fútbol gallego tras una temporada en el Guijuelo. Desde su llegada a Pontevedra, destaca como novedoso el planteamiento del entrenador ribeirense.

“Siendo sincero, era algo nuevo para mí, porque esta forma de jugar no me la habían planteado nunca. Personalmente, me encanta. Me parece que hacemos un fútbol superdivertido para la gente que viene vernos y para los que estamos dentro. Creo que es un fútbol dinámico, participativo, gustoso de jugar y de ver. Me encanta”, reiteró a FARO Cambil, que con 25 años ya ha pasado por equipos como el Real Jaén, el Toledo, el Utebo o el propio Guijuelo, con el que disputó el pasado verano una eliminatoria –infructuosa– de ascenso ante la Unión Deportiva Logroñés.

El mediocentro andaluz, formado en el Maracena granadino y en el propio Granada, también destaca la competencia que hay por hacerse con un puesto en la medular granate, con jugadores que ya atesoran experiencia en el equipo como Samu Mayo o Yelko Pino.

“Evidentemente, la competencia es máxima en todos los puestos. En el medio campo, hay jugadores de mucho nivel y que parten con un poco de ventaja, digamos. Vengo a sumar lo máximo posible, tanto dentro como fuera del campo, y todos los minutos que me dé el míster intentar aprovecharlos al máximo. Lo único que me planteo es el trabajo y los resultados llegarán”, vaticina.

Una lucha por los minutos que va pareja del objetivo primordial que se le vuelve a presentar al Pontevedra este curso: el ascenso a la categoría de bronce. Se trata de una meta de la que ni las nuevas incorporaciones como Cambil rehuyen.

“Por supuesto. Somos el Pontevedra. Tenemos esa presión y esa ambición. Sabemos que no es fácil y que no vamos a ascender ahora en agosto o septiembre, sino en mayo. Hay que hacer muchas cosas bien. Va a ser difícil, pero todos compartimos la idea de ascender de categoría”, recalca el jugador.

Para lograrlo, el futbolista granadino, que ya formó parte del Grupo I el año pasado en las filas del Guijuelo, sabe que por delante se presenta una liga de lo más complicada. “La exigencia va subiendo año a año. Esta temporada se añadió el Numancia, está el Compos, estamos nosotros, el Avilés ha firmado muy bien... todo el mundo se está reforzando, seguramente sea difícil pero nosotros nos centramos en nosotros mismos y estoy seguro de que haciendo las cosas bien y con trabajo nos van a salir”, asegura.

El Pontevedra completará hoy su agenda de amistosos de verano, con un encuentro en A Illa de Arousa (19.00 horas) ante el Céltiga de Preferente Futgal.

