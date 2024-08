A la espera de los últimos retoques

Después de un arranque de mercado con varias incorporaciones, el Pontevedra inició el trabajo estival sumido en un impás a la hora de cerrar la plantilla, con la idea de completar antes del debut liguero en septiembre algunas de las posiciones que Yago Iglesias quiere mejorar.

No obstante, para el preparador granate, la puerta a esos refuerzos no se cierra hasta que el mercado de verano agote sus últimas horas. “La realidad es que sí es cierto que hay algún puesto que no lo tenemos doblado, que solo tenemos un jugador. Sí que se había hablado antes de confeccionar la plantilla de mejorar en esos apartados y quedando tiempo para que empiece la competición, teniendo fichas sub-23, siempre estamos abiertos a lo que pueda aparecer”, explicó el técnico ribeirense a la conclusión de la victoria contra el Lugo en Pasarón el pasado fin de semana.

En ese sentido, son varios los puestos que podrían formar parte de esa actualización necesaria a ojos del entrenador del Pontevedra, con perfiles que complementen al plantel actual. Es el caso de un extremo derecho que acompañe al carballinés Xabi Domínguez en esa demarcación, después de ver contra el Lugo a Chiqui alternando ambas bandas durante casi todo el partido.

Otras vacantes que podrían estar en esa misma situación surgen en la defensa, con un zaguero que dé descanso en el lateral o permita a Benjamín Garay volver a su posición natural de central, además de en la delantera, para la que encajaría un perfil distinto a los que la plantilla ya tiene en Charly y Rufo, que además dé competencia a ambos atacantes en el puesto de “nueve”, aunque en los minutos finales del encuentro ante el Lugo se pudiese ver a ambos compartiendo la punta de ataque.

Con esas necesidades sobre la mesa, Iglesias valoró positivamente la actuación del actual elenco granate, destacando el rejuvenecimiento y el “punch” actual de la plantilla a través de jugadores como Iago Novo, Cambil o Igor Irazu.

Sin rastro de Borja Domínguez sobre el campo

Una de las incógnitas que la dirección deportiva del Pontevedra tratará de despejar de aquí al final de mercado es la continuidad del mediocampista vigués Borja Domínguez en las filas granates. El jugador olívico renovó de forma automática al término de la pasada campaña, al mismo tiempo que su entorno insistió en su voluntad de seguir vistiendo la elástica del conjunto lerezano este curso. No obstante, su ausencia en los entrenamientos y en los onces de pretemporada dibujados por Yago Iglesias hace indicar que la entidad granate no cuenta con él, posiblemente para liberar su ficha y añadir efectivos en otras posiciones.

