El Pontevedra, a la espera de posibles altas de última hora

Faltan dos semanas para que, el 1 de septiembre, arranque la liga en Segunda Federación, una temporada que el Pontevedra abrirá en casa ante el Valladolid Promesas. Y de cada al inicio de la campaña, el club granate está pendiente de posibles nuevas altas. Por el momento son siete los fichajes. Se trata de Héctor Hernández, Javi Fontán, Iago Novo, Jesús Cambil, Xabi Domínguez, Rares Mezdrea e Igor Irazu.

Pero hay puestos en la plantilla para los que aún no hay recambio y no se descarta encontrar un segundo hombre para esas demarcaciones. Así lo ha apuntado el entrenador granate, Yago Iglesias, tras la disputa el sábado del trofeo Luis Otero, con victoria del Pontevedra. El técnico explicó que “la realidad es que hay algún puesto para el que no tenemos doblado, que solo hay un jugador. Quedando tiempo para que empiece la competición y teniendo fichas sub 23, siempre estamos abiertos a lo que pueda aparecer”.

Al margen de los posibles movimientos en el mercado en los próximos días, Iglesias se mostró “contento” por el triunfo del Pontevedra en el trofeo Luis Otero. Venció al Lugo por 1-0 con gol de Mario Gómez. La satisfacción del técnico es tanto por el triunfo como por las “buenas sensaciones” del equipo. “El partido estuvo al nivel que esperábamos. Estamos contentos sobre todo con la imagen del equipo, porque tanto los que siguen como los nuevos y los chicos de la cantera están entendiendo muy bien lo que queremos y eso se transmite en el campos”.

Asegura que “el equipo progresa adecuadamente” con la base de la identidad de la pasada temporada y con un objetivo para la próxima: reforzar el apartado defensivo para no encajar goles, como ocurrió contra el Lugo, si bien este equipo de Primera Federación no puso en escena todo su potencial. “Lo que queremos este año es ser un equipo más agresivo, con el mayor tiempo posible lejos de nuestra portería”, señaló Iglesias.