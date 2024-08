El Luis Otero se queda en Pontevedra

El Pontevedra, de Segunda Federación, ha revalidado este sábado el Trofeo Luis Otero que ya había conquistado hace dos años (la edición de 2023 no se disputó por las obras en el césped de Pasarón) tras vencer por 1-0 al CD Lugo, equipo de Primera Federación y curiosamente el último rival granate en el anterior torneo de verano por excelencia del fútbol pontevedrés. Mario Gómez hizo el tanto de la victoria en el minuto 61.

Era el quinto partido de preparación de los de Yago Iglesias, el segundo en Pasarón, de cara al inicio de la temporada, a comienzos de septiembre. Con esta victoria en el torneo al que da nombre el medallista pontevedrés de los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920, los granates suman tres victorias y dos derrotas en este fase de preparación.

En esta ocasión, en contra de lo ocurrido en otros amistosos, el entrenador de Ribeira no hizo una revolución en la alineación al descanso y solo efectuó cuatro sustituciones. Comenzó con un once que puede parecerse mucho al titular, con Edu Sousa en la portería, Churre, Mario Gómez, Iago Novo, Yelko Pino, Chiqui, Samu, Xabi, Dálisson, Garay y Héctor Hernández.

Al descanso se llegó con el empate inicial, y Yago Iglesias introdujo los primeros cambios. Entraron Manu Vizoso, Javi Fontán, Rufo y Álex González en lugar de Sousa, Xabi, Iago y Garay.

Poco después del gol del defensa sevillano que a la postre sirvió para retener el trofeo, se realizaron, en el minuto 66, cuatro cambios más. Saltaron al césped Marqués, Igor, Charly y Cambil en lugar de Samu, el propio Mario Gómez, Héctor y Dálisson.

En el minuto 72 Rufo desaprovechó una gran oportunidad de ampliar la renta al fallar un penalti que detuvo el exgranate Cacharrón.

Poco antes del final, en el minuto 81, se completó la renovación total del once. Entraron Canosa, Román y Diego González en sustitución de Yelko Pino, Churre y Chiqui.

Tras las dos derrotas ante equipos de superior categoría (Deportivo y Arenteiro) y dos victorias ante cuadros de inferior división, como el Cidade de Ribeira y el Estradense, este sábado ha sumado su tercer triunfo, esta vez ante un rival de Primera Federación. Antes del inicio de la liga en Segunda Federación el primer fin de semana de septiembre, los granates aún tienen al menos dos pruebas más: el miércoles 21 se enfrentará al Cambados en el Campo Municipal de Burgáns, y el sábado 24 lo hará en el Salvador Otero ante el Céltiga.