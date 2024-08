El Pontevedra se involucra en el fútbol femenino de la mano del Atlético Villalonga

El Estadio de Pasarón albergó ayer el histórico estreno del Pontevedra Club de Fútbol en el mundo del fútbol femenino, con la firma de un convenio de colaboración entre la entidad lerezana y el Atlético Villalonga sanxenxino, anteriormente conocido como Viaxes Interrías.

Tras la presentación, la presidenta del Pontevedra, Lupe Murillo, dejó algunos detalles de la nueva relación entre clubes, que durará inicialmente dos años, como punto de partida para el que posteriormente se revisará una futura adquisición o fusión.

“A partir de hoy, va a ser gestionado por el Pontevedra Club de Fútbol en colaboración con la directiva del Atlético Villalonga. Es importante que el Pontevedra ponga una patita en el fútbol femenino. Se valoraron varias posibilidades, si empezar desde abajo o junto a un club. Habíamos tenido una experiencia de tener un equipo femenino y no funcionó. En este momento era bueno empezar y posicionarnos en el mundo del fútbol femenino, donde todos debemos estar”, puntualizó Murillo, calificando al Atlético Villalonga como “el segundo club de Galicia” por categoría.

De este modo, el Atlético Villalonga conservará su denominación y su ubicación, pero como parte del acuerdo, llevará en la parte trasera de su camiseta el escudo del Pontevedra y lucirá el granate como color principal de su segunda equipación. La temporada pasada, la última con la denominación de Viaxes Interrías, acabó en tercera posición en el Grupo I de Segunda Federación, la categoría de bronce del fútbol femenino nacional. Este año, será el único representante gallego en esta división.

“Alguien que trabaja tan bien ese deporte debe continuar haciéndolo. La transición nuestra al fútbol femenino se va a basar en integrarnos en la gestión del equipo para, poco a poco, ver si nos interesa la integración con esta directiva que lo hace tan bien”, apuntó la presidenta granate, que esperará a la conclusión del convenio para tomar decisiones sobre ambas estructuras.

Por su parte, el presidente del Atlético Villalonga, Enrique Rodríguez, alberga esperanzas en que este nuevo idilio con el Pontevedra traiga fuerzas en el ámbito deportivo y social para la entidad sanxenxina.

“Quiero darle las gracias a Lupe y al Consejo de Administración por la ayuda que nos acaban de brindar. Para seguir creciendo, entendíamos que teníamos que unirnos a un club grande como el Pontevedra. Llegamos a un acuerdo y el convenio es de dos años, con toda la ayuda administrativa del Pontevedra al Atlético Villalonga para seguir creciendo”, añadió.

Al respecto de jugar en Pasarón, la presidenta del Pontevedra recalcó que se respetará “la idiosincrasia del club”, aunque no se descarta en el futuro llevar algún encuentro importante al campo de O Burgo.

Elías Espiñeira. / Rafa Vázquez

Elías Espiñeira abandona el club: “Tenemos que reiniciarnos otra vez”

Tras su llegada en octubre del año pasado para dotar de estructura directiva al Pontevedra Club de Fútbol, la entidad de Pasarón anunció este jueves la renuncia de Elías Espiñeira Carnoto como mánager general del club por motivos personales y familiares. Abogado especializado en Derecho Deportivo, Espiñeira llegó de nuevo al Pontevedra después de formar parte de la última etapa gloriosa a nivel deportivo de los granates, cuando fue director general bajo la presidencia de Nino Mirón entre 2003 y 2008, en el último ascenso del equipo a Segunda División. Desde entonces, había desarrollado antes de su regreso a la ciudad del Lérez labores de dirección y gestión en clubes como el Mirandés o el Real Jaén, además de trabajar durante años como director de partido para la Liga de Fútbol Profesional, con quien también colaboró en Latinoamérica. En la presentación del convenio con el Atlético Villalonga, la presidenta del club, Lupe Murillo, deseó la mejor de las suertes a Espiñeira en su futuro. “Vino a ayudarnos después de una temporada complicada. Me aportó estabilidad. Tenemos que reiniciarnos otra vez, pero en este club siempre volvemos a empezar. Me dio muchísima tranquilidad y estaba muy a gusto. Estamos encantados con su aportación pero no podía seguir. Nos toca reinventarnos”, explicó.