Èlia Gullí, segundo refuerzo para el Poio Pescamar

El Poio Pescamar anunció esta semana su segundo refuerzo para la próxima temporada: Èlia Gullí Martínez, que llega procedente del descendido Viaxes Amarelle. FARO adelantó el interés del club rojillo por el ala catalana, que marcó 20 goles en liga con el conjunto coruñés.

Èlia fue nombrada mejor jugadora catalana de la liga en la campaña 2021-2022. En su formación pasó seis temporadas en el Futsal Pax, de su ciudad natal, y debutó en Segunda División con el FS Cervera Segarra, después dio el salto a Galicia para permanecer en el Amarelle los últimos tres cursos, logrando el ascenso a Primera División en el primero de ellos. Fue campeona de España con la selección catalana y estuvo convocada por la selección española sub 17, sub 18 y sub 21, ganando con la sub 18 el bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires en 2018.

Es la segunda incorporación confirmada por el Poio Pescamar este verano tras el fichaje de Candela, procedente del Ourense Ontime, y no será la última, ya que el club sigue trabajando en la confección de la plantilla. Su compañera en el Amarelle Chuli es otra de las jugadoras en la cartera de la entidad rojilla, aunque parece cerca de fichar por el Castro, así como alguna de las bajas que ha confirmado esta misma semana el Marín Futsal.

Por otro lado, el Poio Pescamar confirmó en los últimos días la continuidad de Ale de Paz y de la portera Elena González, nombrada mejor portera de la temporada en los IV Premios Futsal Corner.