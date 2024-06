El legado marinense de Paco Amoedo

La bandera del boxeo gallego luce a media asta desde el pasado jueves 6 de mayo, tras el fallecimiento del histórico preparador vigués Paco Amoedo a los 81 años de edad, después de meses con una larga enfermedad. Celtista de corazón, desde su Polideportivo Saudade, desarrolló una labor de décadas formando con éxito a generaciones y generaciones de púgiles, hasta convertir Vigo en una meca del boxeo nacional.

Así lo atestiguan los datos ofrecidos por su familia en el comunicado de su defunción: 66 cinturones de Campeón de España, cuatro de Campeón de Europa y varios títulos del Mundo Hispano y de la Unión Europea, además de 33 combates disputados por el título Europeo y cuatro por el Mundial.

Un currículum inigualable y prueba del magisterio del entrenador olívico, que tuvo entre sus alumnos más aventajados a un liviano púgil marinense que llegó a las puertas de su gimnasio para aprender a defenderse y terminó llevando al boxeo gallego a sus más altas cotas. Es el caso de Pedro Ferradás, campeón de España y del Mundo Hispano en peso pluma, que recuerda a Amoedo como algo más que un mentor.

“En mi carrera, tuvo toda la importancia del mundo porque él me hizo boxeador. Yo no tenía nada hasta que fui al Saudade. Fui porque quería aprender y Francisco Amoedo para mí se portó siempre de maravilla. Sacó de mí todo lo bueno del boxeo que yo podía dar”, recuerda a FARO este boxeador, que bajo las órdenes del entrenador y promotor vigués llegó a pelear en Cardiff (Gales) por el Campeonato del Mundo de la Organización Mundial de Boxeo en 1995.

“El boxeo en Galicia llevará siempre el nombre de Francisco Amoedo. No creo que nadie en Galicia tenga más campeones que el Saudade. Campeonatos de España, de Europa, se disputó varias veces el Mundial. Ahí ha estado. Recuerdo muchas veces en asambleas de boxeo que todos los federativos pedían que hablase. Lo que decía iba a misa”, añade Ferradás, púgil profesional entre 1990 y 2000, siempre con Amoedo en su esquina, velando por su integridad.

“Me decía que ya sabíamos a lo que veníamos y hasta dónde podíamos llegar. S salías a pelear, íbamos a ganar. Amoedo nunca quería perder. Me ha pasado que me he enfadado alguna vez porque me paró alguna pelea en la que se me había abierto una ceja. Yo decía que no era para tanto y él decía que sí, porque te da un segundo golpe ahí y puedes perder la visión del ojo. Nos decía que veníamos a boxear, no a matarnos. Ese era el instinto”, reconoce el marinense, protagonista de decenas de grandes veladas en Vigo e incluso O Porriño, lugares donde trató de arrebatar sin éxito al ruso Anatoly Alexandrov el cetro europeo de los superplumas.

“Quien me enseñó a boxear fue Amoedo. Tenía mucha voluntad pero no sabía nada de nada. Con mucha paciencia y mucho cariño me supo llevar. Tuve la suerte y el honor de conocerlo y admirarlo. Todos los días. Se entrenaba de lunes a sábado, incluso domingo cuando la pelea estaba cerca, y siempre se volcaba en el boxeador. Le echaré siempre de menos. Fue la mejor persona que he conocido, sin duda”, recalca, todavía dolido por el fallecimiento.

Futuro

Otro estandarte del boxeo marinense como Aarón “The Thunder” [“El Trueno”] González rememora con cariño la figura de Amoedo, que aunque nunca estuvo en su esquina, sí colaboró con el marinense en veladas y entrenamientos organizados por ambos para los púgiles que representaban. “Como le dije a su hija, su padre dejó un legado, un gran legado. Fue una persona que plantó una semilla muy importante para el boxeo gallego, porque como quien dice fue el primero que llevó gente a nivel nacional e internacional”, argumenta González, actual campeón autonómico neoprofesional del peso medio.

“Ahora, el boxeo gallego está muy fuerte y creo que en los próximos años seguirá creciendo. Dejó un gran legado”, reitera el responsable del Team Thunder.

