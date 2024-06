El Pontevedra peinará el mercado tras cerrar posibles renovaciones

Después de anunciar la renovación de Yago Iglesias como técnico del Pontevedra para el curso 2024-2025, la cara visible del área deportiva granate, Charles, desveló que no ha habido ningún tipo de contacto por parte de la entidad para incorporar al delantero cántabro Javi Delgado la próxima temporada.

El jugador de Cabezón de la Sal, de 28 años, fue uno de los primeros nombres en sonar en los mentideros granates para el próximo año, tras una gran temporada en las filas de la Gimnástica de Torrelavega, equipo para el que anotó 15 goles en 33 partidos. Unas cifras que le permitieron ser el segundo máximo goleador del Grupo I, por detrás de los 16 tantos por el granate Rufo.

“No sé de dónde ha salido esa noticia de la Gimnástica. Es un muy buen jugador, el chico, pero no hemos hablado con él. No sé de dónde ha salido. Se perjudica él solo. Seguramente fue su representante. Es un grandísimo jugador, pero yo no he hablado con nadie y el club tampoco”, afirmó categóricamente el que fuera jugador y ahora director deportivo del Pontevedra, que aseguró que la entidad de Pasarón “cerrará primero” el capítulo de renovaciones.

En ese sentido, Charles apuntó que será a partir de la próxima semana cuando la dirección deportiva, ya con Yago Iglesias como entrenador de pleno derecho, cuando la entidad comience a perfilar las necesidades del equipo y así peinar el mercado en busca de refuerzos que vuelvan a situar al Pontevedra en el principal objetivo que se plantea la estructura lerezana: el ascenso a Primera Federación. “Tenemos que sentarnos, hablar de lo que va a ser la próxima temporada y ver dónde nos queremos reforzar. En la próxima semana daremos noticias”, confirmó el directivo brasileño, que apuntó que se desvelará en cuestión de días el grupo de futbolistas que ya no seguirán vinculados con la entidad durante la temporada 2024-2025.

Con ese trabajo próximo en mente, la escuadra granate ya cuenta con al menos nueve efectivos confirmados: Edu Sousa y Manu Vizoso bajo palos; Benjamín Garay y Víctor Vázquez “Churre” en defensa; Samu Mayo en el medio campo y Dálisson de Almeida, Óscar Castellano “Chiqui” y Carlos López “Charly” para el frente de ataque. Una nómina de jugadores que deja libre por el momento ocho fichas sénior y cinco sub-23.

