El entrenador, piedra angular del proyecto

El Pontevedra CF piensa ya en la planificación de la próxima temporada y la primera decisión que tomará el club será relativa al banquillo. La figura del entrenador volverá a ser sobre la que se cimente el proyecto deportivo para el curso 2024-2025. La entidad está pendiente de reunirse con el cuerpo técnico encabezado por Yago Iglesias, que finaliza contrato este mes de junio, para comunicarle su decisión con respecto a su continuidad, que de momento no está clara.

Aunque los números que alcanzó el Pontevedra esta campaña avalan al técnico de Ribeira, no haber logrado el objetivo del ascenso a Primera RFEF es uno de los contras que más está pesando en la dirección deportiva granate a la hora de tomar una decisión; una decisión que, en cuanto sea firme, se comunicará en primer lugar al propio Yago Iglesias y, en el caso de ser favorable a su renovación, se comenzaría la etapa de negociación.

Pero sea Yago Iglesias o sea otra persona la que se siente en el banquillo de Pasarón la próxima temporada, esta figura será clave de cara a la planificación deportiva, especialmente en cuanto a la confección de la plantilla, hasta el punto de que no se realizarán renvaciones de jugadores que finalizan contrato ni fichajes sin el visto bueno del nuevo técnico.

Esto no quiere decir que el Pontevedra no esté peinando el mercado en busca de refuerzos para el equipo. De hecho, esta labor de scouting la está llevando a cabo el director deportivo durante toda la temporada, no solo en las ventanas de fichajes de verano e invierno. Esto provoca que sean varios los futbolistas que ya suenan para vestir la elástica granate el próximo curso.

La prioridad para el Pontevedra es mejorar la faceta ofensiva con un delantero que le asegure goles, para no tener una excesiva dependencia del acierto de futbolistas que ocupan otras posiciones. Así, entre las opciones que baraja el club está el delantero de la Gimnástica de Torrelavega Javi Delgado, que anotó 15 goles esta temporada en el grupo I de Segunda RFEF, uno menos que Rufo, que logró 16.

Otro de los nombres que suenan para la escuadra granate se antoja casi imposible: el centrocampista del Deportivo Aragón Óscar Vacas, que dejó muy buenas sensaciones en la primera eliminatoria del play off de ascenso.

