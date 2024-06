El Pontevedra afronta más incógnitas que certezas tras el ascenso fallido

La amarga derrota infligida por el Betis Deportivo en la final por el ascenso deja al Pontevedra con una montaña de incertidumbres de cara a la temporada 2024-2025, una más en la que el conjunto granate atravesará su particular purgatorio por la Segunda Federación.

La primera incógnita surge en torno a la figura que dirigirá la nave desde el banquillo, con un Yago Iglesias que prefirió no dar pistas de su futuro en la entidad granate después de que el Betis Deportivo saliese de Pasarón con el ascenso a Primera Federación bajo el brazo.

“¿Ahora qué? Pues es una pregunta que me hago yo también. No lo sé. En ningún momento se ha hablado de algo más allá. Año a año. Cuando se inicia la temporada, se habla de un proyecto, pero en el fútbol depende de muchos factores”, afirmó el técnico de Palmeira en su análisis tras el partido.

Con el pitido final del pasado domingo en Pasarón, ya solo falta que el Pontevedra ponga el broche a la temporada en los despachos, cerrando así un curso lleno de altibajos en lo deportivo para los lerezanos. Esos últimos días de trabajo incluirán, previsiblemente, tramitar la finalización de las relaciones contractuales que expiran tras la presente temporada, así como abordar la continuidad del actual cuerpo técnico. Unas labores que coincidirán en el tiempo con la ampliación de capital que la entidad puso en marcha hace más de un mes con el objetivo de regresar al fútbol profesional.

En esa línea, son más de una docena los futbolistas de la actual plantilla que concluyen el 30 de junio su contrato con el Pontevedra. Se trata de jugadores como el capitán Álex González, que renovó por dos temporadas en el verano de 2022, o Rufo, que extendió en 2021 su compromiso con el Pontevedra por tres años más. Una lista en la que figurarían además Churre y Yelko, que renovaron hace uno y dos años, respectivamente.

Este capítulo también incluye a varios fichajes de principio de temporada que llegaron al conjunto granate con contratos de un año, como Toño Calvo, Mario Gómez o Eneko Zabaleta.

Por otro lado, la oleada de fichajes que el Pontevedra acometió el pasado verano tendrá continuidad durante la campaña 2024-2025, con la vinculación de Dálisson, Chiqui, Charly, Samu Mayo, Garay o Edu Sousa. Todos ellos, nombres de peso en el esquema de Yago Iglesias y jugadores más que contrastados en el nivel de la Segunda Federación, incluso con opciones de atraer ofertas de categorías superiores.

En cualquier caso, la entidad de Pasarón afronta semanas claves tras un pequeño paréntesis de reflexión, ya que el mercado de fichajes tanto en Primera como en Segunda Federación no descansa. Además, la actual directiva ya conoce los peligros de esperar, como ocurrió tras el último ascenso a Primera con la no continuidad de Ángel Rodríguez al frente del equipo y la llegada de Antonio Fernández Rivadulla poco antes de que diese comienzo la pretemporada.

Como muestra, el año pasado, los granates tardaron solo 17 días desde la conclusión de la temporada 2022-23 en nombrar a Yago Iglesias como primer entrenador para este curso.

Los detalles que marcaron la diferencia: un idilio complejo con el gol y la solvencia fuera de casa El regreso del Pontevedra a la Segunda Federación en el verano del año pasado estuvo marcado por las sensaciones del colectivo granate en una temporada que pronto se convirtió en una carrera de tres, con el Ourense CF y el Zamora –a la postre ascendidos– como rivales y candidatos a todo. Un debut dubitativo en Pasarón ante la Gimnástica de Torrelavega y fuera de casa contra el filial del Real Valladolid dio paso a la mejor racha de resultados y juego de los de Yago Iglesias, con diez partidos sin perder y un balance de goles estratosférico hasta esa fecha: 28 dianas a favor y seis en contra. El paréntesis de la derrota por 3-1 en casa del colista Covadonga dio lugar a una nueva racha de diez jornadas sin dejar de puntuar, en la que hubo victorias determinantes –3 a 0 al Compostela, 4-1 al Cayón– pero sin la misma contundencia ofensiva y defensiva en el seno del equipo. La campaña granate volvió a tomar otro rumbo en la jornada 24, con una derrota por 1-3 en Pasarón ante el Zamora que aventuraba ciertas carencias defensivas –balón parado, transiciones– palpables en lo que quedaba de temporada. Una circunstancia a la que se sumó la debilidad mostrada por el equipo a la hora de cerrar partidos fuera de casa, con empates en los campos del Rayo Cantabria (2-2), Arandina (1-1) o Compostela (2-2). La gota que colmó el vaso del Pontevedra llegó en el partido que finalmente decidió el ascenso directo, en el que prevaleció el Ourense con dos goles consecutivos en el tramo final del choque. El golpe mental para la plantilla granate fue enorme, al abocar al bando de Pasarón a un play-off que se decantó para un Betis Deportivo mejor en los pequeños detalles.

Rufo: “El castigo de no ser campeones ha sido este”

Uno de los protagonistas de la vuelta ante el Betis Deportivo fue el delantero madrileño Rufo, que se reencontró con el gol casi cuatro meses después, aunque fue insuficiente para los intereses granates. “Estamos muy dolidos. Sabíamos que esto podía pasar. Por eso nadie quiere un play-off. Y es una desgracia. Hasta la última jugada del último minuto del último partido pudimos tener el gol pero el fútbol es así. El castigo de no haber sido campeones ha sido este y toca levantarse. Este es un club muy grande y tiene que hacer un proyecto para estar en lo más alto otra vez”, matizó el nueve granate, contrariado por no haber alcanzado el gran objetivo ante un Pasarón lleno, circunstancia que le afectó doblemente.

“Llevo aquí ya cinco años y prácticamente todas las caras me suenan ya de la ciudad, de vecinos, de ir a todos lados. Duele mucho más. Claramente. Pero lo bonito es ver cómo nos animan incluso habiendo perdido. Es lo grande que tiene este club. Y hay que seguir regándolo para que cada vez vengan más. Cada vez hay más niños. Cuando yo llegué había muy pocos y ahora es la hostia ver todo lo que hay. Eso es buen futuro para el club y esperemos que siga así”, concluyó tras el partido.

Toño Calvo: “El Pontevedra no merece estar en Segunda”

En la segunda parte, el conato de revolución del Pontevedra nació de las botas de jugadores como Toño Calvo, que describía sin cortapisas el dolor de no lograr estar en Primera Federación el año que viene. “Es jodido. Las cosas, como son. Se nos había planteado el escenario perfecto para el ascenso y no lo hemos conseguido. Me sabe mal porque nuestra profesión nos da la posibilidad de hacer feliz a mucha gente y en el día de hoy se habían creado unas expectativas muy altas para que el equipo se llevara el ascenso”. En esa línea, el mediocampista madrileño tiene clara la hoja de ruta que tienen por delante los granates. “Nos toca darle la enhorabuena al Betis y rápidamente analizar lo que ha sido la temporada porque el Pontevedra lógicamente no se merece estar en Segunda Federación”, valoró.

