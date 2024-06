Muy triste por el final del equipo esta temporada, pero tratando de hacer una lectura objetiva, la presidenta del Pontevedra señaló tras el partido que, a pesar de todo, el curso fue “bastante decente. En lo deportivo, hemos alcanzado un subcampeonato de liga. Evidentemente, estábamos intentando ser campeones, pero no pudo ser, y hemos venido al play off hasta el último partido en Passarón”.

“Lo más importante de todo esto es que la afición ha estado presente, que se ha vuelto a enganchar y que parece que Pasarón volvía a vivir esos momentos importantes para que lo diéramos todo. No ha podido ser, evidentemente, pero hay que pensar que lo volveremos a intentar en una nueva temporada”, señaló Lupe Murillo, que sabe que toca levantarse y pensar en el próximo año, “hay que tener muchas ganas, intentar hacerlo bien y que este año que pudo ser e no foi, que el año que viene pueda ser y sea de verdad”.

La presidenta granate valoró muy positivamente que “en los últimos partidos la gente ha vuelto a Pasarón, ha estado con el equipo y yo entiendo que cuando se intentan hacer las cosas bien, la gente responde, y esto es lo que se ha notado esta temporada, que hemos vuelto a trabajar todos juntos y esto es lo que importa; que la ciudad, la afición, el equipo, los entrenadores y la directiva estén todos juntos, porque al final los resultados se dan”.

Murillo confía en que, a pesar de esta derrota, el ambiente de Pasarón anime a la gente a apoyar al equipo la próxima temporada. “En estos días nos decían algunos niños de los colegios que estaban esperando a que les mandáramos las entradas para venir al partido”, destacó la mandataria, que recordó que “para este partido y para los últimos prácticamente teníamos todo vendido, lo que muestra que la gente se enganchó y quería venir a Pasarón. Me alegro mucho porque son chavales jóvenes que se están enganchando a la ilusión de volver a apoyar a este equipo y a este club”.

“Es importantísimo lo que hemos conseguido como cierre de temporada”, señaló como parte positiva la presidenta: “Socialmente, creo que lo hemos hecho bien. Creo que a nivel deportivo nos faltó ser campeones de liga”. En este sentido, Murillo lamentó no haber podido conseguir este título: “Después de 10 años, tenemos dos campeonatos de liga, una Copa Federación y una Copa Diputación y yo esperaba esta nueva copa de campeón de liga, que en diez años no sería un mal balance; para diez años de presidencia que hago en julio, que fueran cinco títulos oficiales conseguidos no estaba mal”.

La mandataria granate reconoció que “es una pena porque el subcampeonato evidentemente no es el campeonato, nos obliga a ir a un play off que nos ha llevado hasta aquí y nos daba la posibilidad de que la gente se ilusionara y se divirtiera vinendo a Pasarón, que es lo bueno que tiene, que le das ambiente a la ciudad, pero sí es cierto que no lo hemos conseguido”.

“El play off es una lotería”

El alcalde de Pontevedra, habitual en el palco de Pasarón, no se perdió el partido decisivo por el ascenso. “Tuvimos una cierta ilusión en el segundo tiempo, aunque el primero no fue bueno. Yo creo que estaban muy nerviosos, porque a mí me gustaron más en Sevilla que aquí”, comentó el regidor, que señaló que “pudieron meter algún gol ellos y al final yo creo que reaccionaron un poco tarde”.

Miguel Anxo Fernández Lores destacó que “la parte positiva es que la gente, cuando hay ilusión por ascender, responde. Pasa en todos los deportes, pero sobre todo en el fútbol” y analizó que “creo que se perdió el ascenso contra el Ourense y en esos últimos partidos de liga, no fue ahora, porque el play off es una lotería”.

El alcalde puso en valor el trabajo del Pontevedra al señalar que el Betis Deportivo fue un rival muy complicado, “no perdimos contra cualquiera, es un equipo con gente que ya ha jugado en Primera División y preparada para ello, hay una cantera del Betis muy grande y hay mucha calidad”.

Lores lamentó que el ascenso del Pontevedra “pudo ser en su momento, y ahora también pudo ser, porque pudimos empatar (en el partido de ayer), porque jugaron bien esta última parte, pero fue muy difícil. Vi mejor al equipo al final del partido en Sevilla que aquí en Pontevedra. Todo se andará, a seguir”.

También estuvieron en el palco de Pasarón la exministra y futura presidenta de AMA Ana Pastor, el alcalde de Poio, Ángel Moldes; el secretario xeral para o Deporte de la Xunta, José Ramón Lete, y el presidente de la Diputación, Luis López, que lamentó que “fue una pena no poder celebrar el ascenso del Pontevedra. Hay que felicitar al equipo, que hizo un buen trabajo, al club y a la afición”.