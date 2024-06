“Queríamos hacer feliz a mucha gente y se nos escapó”

Día duro para la plantilla del Pontevedra. Su capitán, Álex González, reconoció que el vestuario estaba triste porque “queríamos dar una alegría a las 10.000 persoas que estaban aquí, a nuestras familias, que llevan sufriendo todo el año, y al final se nos escapa. En los últimos minutos lo tuvimos en la mano, pero no se ha dado y ahora nos vamos jodidos. Queríamos hacer feliz a mucha gente, a nosotros mismos, a nuestros familiares, a las 10.000 personas que se han volcado con nosotros...”.

En este sentido, el extremo cántabro valoró que “el estadio estaba lleno, llevo ocho años aquí y creo que esta vez fue la que más gente había. Duele también que no se lleven una alegría para casa”.

Álex comentó que el partido de ayer lo vio similar “al que jugamos la semana pasada en el Benito Villamarín. Creo que en la primera parte nos falta un poco máis de control, ha sido un partido más loco. Llegamos 0-0 al descanso. Sabíamos que ellos venían a defender e intentar cogernos en algunas contras porque tienen gente muy rápida. Al final, tienen una contra, nos meten gol. Luego, nosotros no hemos dejamos de crecer, el equipo se volcó arriba, hemos tenido alguna ocasión, pero no han entrado y nos hemos quedado a un gol y nos quedamos jodidos”.

El capitán granate apuntó que “sabíamos que teníamos que meter un gol fuera como fuera para intentar ganar. Creo que su gol nos ha trastocado un poco los planes, porque ya te obligan a meter dos, pero el equipo no dejó de crecer, se echó arriba, metió el gol Rufo y hemos tenido ocasiones, pero no han entrado”. El extremo cántabro reconoció que “es cierto que no hemos tenido una barbaridad de ocasiones, pero se ha generado mucho, el equipo ha dado la cara y lo ha intentado hasta el final, pero enfrente teníamos a un rival que también juega y que ha sabido defender bien”.