“Es muy injusto para lo que fue el equipo, nos queda una pena enorme”

La frustración tras no lograr el principal objetivo sobre el que se articulaba la temporada era palpable en las palabras de Yago Iglesias, que lamentaba que los suyos no estuviesen con suerte de cara a portería.

“Estuvo en el acierto. Estuvo en los pequeños detalles. En el momento en que el equipo da un paso adelante para ir a por el partido, un centro al área rival que despejan y cogieron una y marcaron. Esa es la realidad. Los pequeños detalles marcan la diferencia”, analizó sobre el partido Iglesias.

“En la primera parte tuvimos un par de situaciones. La de Charly, un penalti sobre Chiqui que, visto en la tele, me parece clarísimo, y no están de nuestro lado. En la segunda parte se ponen por delante y ya es muy difícil remontar. Esa es la realidad”, añadió el de Palmeira.

Preguntado sobre qué cambiaría del transcurso del partido, Iglesias no quiso dar lugar a excusas después de la derrota.

“Ahora es demasiado pronto. Lo analizaremos, pero creo que el Betis hizo un partido de mucho nivel. Es un equipo con mucha calidad individual y ese marcador a favor asentaba su idea, porque es un equipo que transita bien y lo sabíamos. En la segunda parte, la tercera que tienen va para dentro. Cambiaríamos el acierto en las que hemos tenido y seguramente, todo el partido. Cuando pierdes, todo lo que digas no sirve de mucho. No va a justificar lo ocurrido”, matizó.

Como colofón a una temporada que no ha finalizado con la consecución de los objetivos propuestos, Yago Iglesias se mostró críptico sobre su futuro en la entidad de Pasarón tras su primer año en esta etapa.

“A la pregunta de ¿y ahora qué?, pues, me la hago yo también. No lo sé. En ningún momento se ha hablado de algo más allá. Año a año. Cuando se inicia la temporada, se habla de un proyecto, pero en el fútbol, dependen de muchos factores. ¿Ahora qué? Pues asimilar esto. Es muy injusto para lo que ha sido el equipo. Me queda una pena enorme de no darle a la gente lo que quería en los momentos claves, como Ourense y hoy. Los jugadores y la gente del club están hundidos”, aseguró, reflexionando sobre todo el trabajo realizado desde el verano.

“No olvidemos que esto es arduo, complicado. Que somos personas, con nuestros días mejores y peores. Al final, la temporada ha sido increíble, pero en el último mes se nos ha torcido. Cuando parecía que íbamos a dar un paso adelante, se nos ha venido de vuelta. Tengo varias experiencias de estas, me joden mucho, pero esto es fútbol. Me harán mejor entrenador, mejor persona. Me gustaría haber ascendido con el Pontevedra en el primer año, pero no ha podido ser. No queda más que mirar hacia adelante”, lamentó.