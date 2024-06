Con “corazón caliente y cabeza fría”

“Queremos que el equipo sea de corazón caliente y de cabeza fría”. El entrenador del Pontevedra asegura que “tenemos claro lo que tenemos que hacer” para remontar la eliminatoria contra el Betis Deportivo y lograr el ascenso a Primera RFEF en un Pasarón que previsiblemente ofrecerá su mejor entrada de la temporada. Yago Iglesias quiere un equipo “con ritmo e intensidad”, pero que sea consciente de que “no tenemos que levantar un 2-0 o un 3-0, sólo ganar” para lograr el salto de categoría.

“Ganar, ese es el planteamiento”, insistió el técnico, que también quiere “tener un poco como espejo esa segunda parte en el Villamarín” que tan buenas sensaciones dejó en el equipo y la afición, porque Iglesias también es consciente de que el enfrentamiento de este domingo a las 18.00 horas no será fácil y se espera a un “Betis valiente”.

De lo más positivo para el cuadro granate, el ambiente que se espera en Pasarón para el partido más importante de la temporada. “Estoy convencido de que este domingo vamos a ganar desde la grada, el primer paso lo vamos a dar desde ahí”, valoró el entrenador del Pontevedra que, en este sentido, destacó la importancia de “entrar en el partido muy bien para que la gente nos ayude, esté enchufada”.

Con la pevisible mejor entrada del curso en Pasarón, es inevitable que planee también la sombra de una posible invasión de campo en caso de victoria. El club está pendiente de esta cuestión, ya que supondría una sanción de la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. De hecho, recientemente se ha propuesto una multa de 12.000 euros al Hércules por la invasión de campo de sus aficionados en la celebración del ascenso a Primera RFEF.

Azael, única baja

De momento, el Pontevedra entrena con toda la plantilla disponible a excepción del lesionado Azael García. El Betis Deportivo, por su parte, no podrá contar con el centrocampista y pichichi del equipo Mawuli, una baja sensible para el filial verdiblanco, pero recupera al defensa Visus y al atacante Assane Diao, que en el partido de ida no pudieron participar por estar convocados por el primer equipo.

El técnico del cuadro sevillano señaló que “este ya es el último partido, esta sí que es una final”, por lo que “la idea es que viajemos todos, que todos disfrutemos de este último partido y eso va a ser un extra que vamos a tener”.

Arturo García “Arzu” confía en poner en valor la ventaja que logaron en el encuentro de ida (1-0), para lo que “intentaremos mejorar esos aspectos que nos hicieron meternos en nuestro propio campo e intentaremos hacer un partido lo más competititvo posible”.

El míster del Betis Deportivo reconoció que el Pontevedra “nos puso las cosas muy difíciles, sobre todo en la segunda parte, que fue cuando nos quitaron verdaderamente el balón y cuando nosotros sufrimos más”.

