El Cisne ya piensa en la primera ronda del play off contra el San Pablo Burgos

Tras certificar su clasificación para la fase de ascenso a la Liga Asobal con su triunfo del sábado sobre el Guadalajara (34-30), el Cisne piensa ya en la primera eliminatoria de esta final a cuatro que tendrá lugar el próximo fin de semana en Burgos. Los pontevedreses se medirán precisamente al equipo anfitrión, el San Pablo Burgos, que tiene esta condición al haber quedado tercer clasificado en la fase regular de la División de Honor Plata (el Barça Atlétic, segundo clasificado, no puede optar al ascenso y, por tanto, no participa en el play off).

El equipo dirigido por Javier Fernández “Jabato” llega a la fase de ascenso, que se disputará en el polideportivo El Plantío, en su mejor momento de la temporada después de sumar 13 de los últimos 14 puntos en juego. Sin embargo, sus enfrentamientos contra el San Pablo Burgos este curso han caído del lado burgalés: Será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten esta temporada; en el partido disputado en Pontevedra, correspondiente a la tercera jornada de la División de Honor Plata, el equipo dirigido por el gallego Roi Sánchez ganó por 34-36, mientras que en la segunda vuelta superó al Cisne por cinco goles (31-26).

En caso de eliminar al conjunto burgalés, el cuadro pontevedrés se medirá contra el vencedor de la otra eliminatoria, entre el Caserío Ciudad Real-Villa de Aranda (cuarto y quinto, respectivamente, en la liga regular), en el decisivo encuentro por el ascenso a la Asobal. El perdedor de la final disputará el “playdown” contra el tercero por la cola de la máxima categoría.