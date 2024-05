Fuerza para soñar con el play-off

Con solo dos jornadas de liga por delante, el Poio Pescamar afronta con fuerza e ilusión uno de los partidos más importantes de la temporada hasta la fecha: el Derbi da Ría que enfrentará a las conserveras contra su némesis provincial, el Marín Futsal.

Un choque prácticamente fronterizo al que se suman las aspiraciones de ambos conjuntos, con un Poio que roza con las yemas de los dedos el play-off y un Marín Futsal inmerso en la lucha por la permanencia con el Viaxes Amarelle como único rival.

En ese sentido, Luis López-Tulla, entrenador del equipo de A Seca, tiene claro que antes de abordar un hipotético play-off por el título, sus jugadoras deben cuajar un buen papel en los dos encuentros que quedan ante Marín y Castro. Aunque la situación clasificatoria –cuatro puntos de ventaja sobre el Alcorcón– les ampara en la cuarta posición, el técnico madrileño piensa en vencer ambos compromisos, aunque las matemáticas permitan pensar en la clasificación a la postemporada con un empate o una derrota si las amarillas pinchan.

“Para pensar en más allá, primero hay que centrarse en el ahora. Tenemos que conseguirlo y no va a ser fácil, porque de todos los partidos que hemos jugado no ha habido prácticamente ninguno en el que el otro equipo no se estuviese jugando algo. Ahora va a ser parecido, con el derbi. Estamos con ganas, porque lo tenemos cerca para poder cerrarlo”, explicó el preparador del cuadro poiense, que “confía” en el papel que desempeñan sus jugadoras tras una gran segunda vuelta.

Aunque López-Tulla considera que el trabajo motivacional ya está hecho para el tramo que resta de liga regular, tendrá enfrente este sábado en su pista (18.30 horas) a un Marín Futsal que llega en su mejor momento del año y con la necesidad de ganar para mantenerse fuera de los puestos de descenso. Un cóctel de rivalidad y aspiraciones que sin duda llama la atención del técnico conservero.

“Seguro que va a ser un partido muy duro. Es un derbi. Tiene toda la parte emocional de ser un Poio-Marín, a lo que se suma lo que se juega cada equipo. Me espero un partido durísimo. Muy, muy difícil. Se podrá dar de muchas maneras, pero si me preguntas por tres partidos duros de la temporada, uno de ellos creo que va a ser ese”, admitió el entrenador, en la reedición de un duelo que se saldó en la ida con una contundente victoria del Poio en Marín por 0-5 y otro triunfo por la mínima (2-1) en la prórroga de la final de la Copa Galicia jugada en Pontevedra el pasado marzo.

Un reto mayúsculo al que se enfrentan en la penúltima jornada las rojillas, que confían en una victoria ante un equipo marinense también con sed de venganza por la derrota en la competición copera.

“Cada uno encontrará sus motivaciones. Nos merecemos lo que queremos conseguir y confío mucho en la plantilla que entreno. Las he visto competir en momentos muy difíciles y lo hemos sacado adelante, así que este fin de semana haremos lo mismo. No creo que sus ganas sean más de las que tenemos nosotras”, consideró.

