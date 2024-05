En busca del primer paso hacia el ascenso

“Quiero ganar en Zaragoza y venir para Pontevedra con un pasito ya dado”. Así de claro habló el entrenador del Pontevedra, Yago Iglesias, con respecto al partido de ida de la primera eliminatoria por el play off de ascenso, que le medirá este mediodía al Deportivo Aragón (La Romareda, 12.00 horas). El técnico grante tiene a todos sus efectivos disponibles para el momento clave de la temporada, todo lo contrario que el filial del Real Zaragoza, que a lo largo de la semana ha trabajado con numerosas bajas, algunas importantes de hombres que han subido a reforzar al primer equipo.

Pero Iglesias también es cauto porque es consciente de que les espera “un partido de 180 minutos en dos escenarios distintos, Zaragoza y después Pasarón, aquí en Pontevedra. La experiencia también nos dice que las eliminatorias no se pueden tirar en los primeros 90 primeros minutos, me gustaría traer una victoria de Zaragoza”.

El míster granate apuntó que “los primeros partidos son muy de tanteo. Nosotros tenemos mucha información de ellos, ellos tienen mucha información nuestra, pero al final, por mucha información que tengas, no es lo mismo que jugar contra un equipo de tu grupo, que lo puedes ver en directo, al que ya te enfrentaste en la primera y en la segunda vuelta y tienes más referencias. Los primeros partidos siempre son para comprobar si lo que vimos y analizamos es realmente lo que esperábamos. A partir de ahí, será un partido largo”.

Por eso, Iglesias considera que “tenemos que manejar minipartidos dentro de los propios partidos. Sabemos que la eliminatoria es larga y se va a decidir quién la pasa en Pasarón, esa es la realidad, se va a definir en el segundo partido”.

El entrenador del Pontevedra se refirió también al diferente trabajo que se realiza cuando se prepara un play off. “Son semanas en las que se duerme menos, porque necesitas mucho más tiempo para analizar todo. Desde que salió la bola en el sorteo, estamos haciendo muchas llamadas, buscando información, viendo muchos partidos... Eso resta tiempo. Al ser un rival de otro grupo, no tenemos una idea real porque no lo pudimos ver en directo. En el cuerpo técnico lo llevamos con una sonrisa y con muchas ganas e ilusión, porque es nuestro trabajo y nos encanta. Cuando nos encontramos en una situación como un play off es algo bonito, dormir menos no es algo negativo”.

Emilio Larraz

Por su parte, el entrenador del Deportivo Aragón señaló que jugar en La Romareda “favorece enormemente” al Pontevedra. “El poder jugar en un estadio, para las condiciones del estilo de juego que tienen ellos y jugadores que son, les viene perfecto. Es una motivación para ellos y espero al mejor Pontevedra”, afirmó Emilio Larraz, que considera que el cuadro granate es el que tiene “la presión porque es un proyecto de ascenso, pero con futbolistas con la suficiente experiencia para llevarlo a cabo y para saber que su momento es este”.

El técnico confirmó que “conozco perfectamente al entrenador (Yago Iglesias), fue rival nuestro durante dos años. Su modo de entender el fútbol, su estilo y el Pontevedra son un reflejo de cómo fue el Compostela cuando nos enfrentamos a ellos. Sé perfectamente lo que van a hacer y a muchos de sus jugadores los conocemos de etapas anteriores, pero la dificultad no va en conocerlo, sino en lo que hagas en el terreno de juego. Tenemos un reto mayúsculo” , por eso “le pedimos a los chavales la mentalidad de la competición, que no defraude en ese espíritu de querer demostrar que tienen hambre y querer ser futbolistas, que muestren las virtudes y defectos que tienen. Están para mostrarse, y no tengo ninguna duda de que lo van a hacer”.

Suscríbete para seguir leyendo