Yago Iglesias visualiza “la mejor versión” del Pontevedra para el play off

La expedición del Pontevedra partió ayer por la tarde hacia tierras zaragozanas, donde disputará este domingo el partido de ida de la primera eliminatoria del play off de ascenso contra el Deportivo Aragón. Yago Iglesias tiene a todos sus jugadores disponibles, aunque Chiqui y Álex han arrastrado molestias en las últimas semanas. El técnico granate destacó que “jugar un play off no es nada fácil”, pero confía en que su equipo muestre su mejor versión en el momento decisivo de la temporada.

“Para conseguir dar el salto de categoría, tenemos que ser uno de los mejores equipos de España, se abre el abanico, aumenta la rivalidad, la competencia... Nos tocó un filial, quinto en el grupo 2, uno de los grupos más fuertes junto con el gallego y el andaluz, y estamos cien por cien mentalizados, sabiendo lo que nos vamos a encontrar el domingo en Zaragoza y, sobre todo, ilusionados también por el reto que tenemos por delante y por jugar en un escenario como un estadio de primerísimo nivel”, apuntó el míster granate en relación al estadio de La Romareda.

Sobre el Deportivo Aragón, Yago Iglesias apunta que “es un filial atípico” y lo compara con el Rayo Cantabria, con el que cree que “tiene muchas similitudes”. “Tiene jugadores de mucha talla y altura, gente rápida y de calidad, como no puede ser de otra manera porque es un filial de un club profesional, con jugadores que ya debutaron en Segunda División y que cuando bajan a su equipo suben el nivel. Está muy cómodo sin balón, algo que no es típico de un filial, y tiene una capacidad a nivel individual muy alta”, analizó.

Pero el técnico granate se centra, una vez más, en su equipo y asegura que “siempre esperamos la mejor versión”. “Una de las cosas buenas de este emparejamiento tiene que ver con el escenario, con el terreno de juego. Seguramente si nos tocase otro rival, con campo de hierba artificial o un modelo de juego de más juego directo, más contacto o más físico, en este primer partido estaríamos más incómodos. Visualizo a mi equipo en su mejor versión, como en muchos tramos de la competición”, afirmó. En este sentido, añadió que “somos conscientes de que es el momento de dar ese paso adelante y sacar, tanto a nivel individual como colectivo, nuestra mejor versión”.

[object Object] El entrenador del Deportivo Aragón, Emilio Larraz, valoró ayer el partido contra el Pontevedra como “tremendamente difícil, probablemente el mayor reto al que se enfrentan nuestros chicos esta temporada”, destacando “el potencial del rival, uno de los proyectos más importantes a nivel nacional de la Segunda Federación”. En este sentido, el técnico explicó que “nosotros, siendo quintos, entendemos que hemos hecho una temporada exitosa y en Pontevedra, siendo segundos, tienen más sensación de decepción porque el éxito lo centran en el ascenso”. Así, Larraz augura un “partido tremendamente exigente al que llegamos con una buena mentalidad. Tenemos la sensación del deber cumplido y la satisfacción de lo bien que se han hecho las cosas, pero no hay que negarlo, muy mermados en cuanto a número de futbolistas, tanto por las necesidades del primer equipo, como por ausencias nuestras en forma de lesiones en las últimas semanas. Ha sido un final de temporada para nosotros bastante desgraciado en este sentido”.

