“Dimos minutos a todos y nos preparamos para lo que se viene”

Más allá de los tres puntos, Yago Iglesias dio por positivo el triunfo ante el Racing Villalbés para comenzar con buen pie el periplo que a partir de ahora afronta el Pontevedra con el play-off.

“Queríamos competir hasta el último día, teniendo en cuenta la logística en cuanto a la gestión de la plantilla, jugadores con problemas físicos y amonestaciones, queríamos sacar el mejor equipo posible para llegar a esa decimonovena victoria que era importante. El Villalbés debía ganar aquí para jugar play-out y el equipo suma tres puntos. Dimos minutos a todos los jugadores y nos preparamos para lo que se viene”, valoró Iglesias, que puso especial detalle en jugadores como Calvo y Zabaleta, con más protagonismo en las últimas semanas porque “queríamos que tuvieran ese ritmo de competición”.

El técnico granate destacó además la aportación del meta suplente Manu Vizoso, que dejó grandes paradas en su primera titularidad con el primer equipo.

“En el caso de Manu es portero de cantera, portero PCF. Queríamos que demostrase lo que vemos en el día a día y que coja esos minutos para que tenga esa confianza para lo que pueda pasar en un futuro porque es el portero del futuro de este equipo”, apuntó.

Sobre el play-off, que medirá al Pontevedra contra uno de los quintos clasificados del resto de grupos de la liga –Deportivo Aragón, Lleida, Betis B o Atlético Paso–, Iglesias reconoció que esperará al sorteo para hacer una valoración sobre posibles rivales.

“Como dije en la previa a este partido, hoy se termina una primera fase en la que asciende el mejor de cada grupo. En nuestro caso, es un grupo de cuatro comunidades autónomas. No hemos sabido cerrar el ser el mejor equipo de esas cuatro comunidades pero tenemos que ser de los mejores equipos de España ahora. Cualquier valoración que haga ahora de esos cuatro rivales, os mentiría porque no he visto nada. Sí he visto de reojo pero no puedo analizarlo. Los cuatro serán buenísimos equipos y el que toque, tocará”, afirmó el preparador de Ribeira.

Acerca del partido contra el Villalbés, Iglesias no dio demasiada importancia al desarrollo del partido. “Poca lectura se puede hacer. Como cuerpo técnico, entre semana intentamos “apretar” al equipo, que el rendimiento no baje, que compitan hasta el final. No es lo mismo jugarse algo que tener los deberes hechos. En la primera parte nos quedamos con cosas a nivel individual, pero en la segunda parte hay poco que analizar”, concluyó.