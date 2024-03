El Pontevedra inicia un “marzo clave”

“Este mes de marzo creo que va a ser clave, por eso hay que estar tranquilos y seguir trabajando en la misma línea, sin perder de vista el foco”, aseguró ayer Yago Iglesias. El entrenador del Pontevedra señaló que “quedan diez jornadas, quedan 30 puntos, son muchos, pero podemos hablar de una liga de 10 partidos, siendo la primera jornada ésta, por eso para nosotros es importante sumar de tres este fin de semana”.

El conjunto granate visita al Oviedo Vetusta, duodécimo clasificado y que en las últimas semanas ha encadenado cuatro partidos sin perder. Será un partido que “hemos preparado a conciencia”, según señala el técnico, que recalcó que “todas las semanas son importantes, y más ahora que cada vez va faltando menos. Igual que cuando se gana se quiere más y se trabaja para seguir ganando, cuando se pierde lo que se hace es seguir trabajando para que esa victoria llegue”, en relación a la derrota del pasado domingo contra el Zamora (1-3).

“El equipo nos tiene mal acosumbrados, a mí el primero. Llevamos un nivel de rendimiento altísimo y esto no es lo normal, no es normal ganar tanto y cómo ganamos, con los marcadores que tenemos”, comentó Yago Iglesias, que explicó que, “en esta categoría, por muchas particularidades, es muy complicado sumar fuera de casa, por eso nosotros siempre hablamos de la media inglesa. El mes de febrero, a falta del último partido en casa, llevamos en línea ascendente de pleno. Si cada mes tiene cuatro partidos y hablamos d ela media inglesa de ganar en casa y puntuar fuera, serían 8 puntos al mes, en el de febrero hicimos 9; vamos a intentar que este primer partido de marzo nos dé los tres puntos que no conseguimos el fin de semana pasado”.

El míster granate puso en valor que “estamos rindiendo a un nivel altísimo y haciendo las cosas muy bien, pero también hay otros dos rivales que lo están haciendo muy bien”. En este sentido, Iglesias considera que los tres candidatos al primer puesto se dejarán todavía puntos por el camino. “Las cuentas de la lechera nunca dan. Este es el tercer año de la Segunda RFEF y si analizas las diez últimas jornadas de los dos últimos años, en el grupo 1, no hubo ningún equipo que hiciese más de 20 puntos. Eso hace ver que es muy complicado”.

El entrenador del Pontevedra insistió en que “la experiencia nos dice que hay que centrarse en el partido a partido, pensar exclusivamente en el siguiente rival y olvidarnos de todo lo que no depende de nosotros y no podemos controlar. Todavía es pronto, hay mucha tela por cortar, veremos dónde estamos dentro de cuatro jornadas. Creo que a partir de que falten cinco o seis jornadas, ya podremos empezar a hablar de finales o de hacer cábalas”.