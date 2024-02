El Pontevedra afronta “diez finales”

La derrota del Pontevedra a manos del Zamora el pasado domingo dejó la tabla clasificatoria del Grupo I en vilo, con el Ourense líder con 50 puntos, seguido de los granates y los castellano-leoneses con 49. Por ello, uno de los habituales en la rotación del conjunto lerezano, Yelko Pino, habló este jueves de la importancia crítica de hacer un gran papel en la recta final del campeonato para lograr el ascenso directo.

“Obviamente, el domingo estábamos tristes por la derrota, por cómo fue y lo que podía haber sido. Se nos queda la espinita del empate en esa última jugada y el lunes y el martes fueron de reflexión, sobre lo que hemos hecho y lo que pudimos mejorar. Hoy empieza una nueva semana, pensando en el Oviedo y con muchas ganas de volver a ganar y de encarar estos diez partidos como diez finales”, explicó el mediocentro ofensivo granate, que recalcó esta conjura para seguir arriba en un curso en el que el Pontevedra solo ha cedido en tres partidos de liga..

“A veces nos parece que no podemos perder porque llevamos tanto tiempo [ganando], pero la realidad es que lo que estamos haciendo es muy complicado. Creo que es una liga única, porque es complicado que tres equipos hagan tanta puntuación. Sabemos que quedan diez jornadas, que dependemos de nosotros mismos y que estamos en una buena posición para cumplir los objetivos que nos marcamos en pretemporada”, continuó Pino, haciendo referencia a la fortaleza mental necesaria para que el Pontevedra se lleve el gato al agua.

“Tenemos que entender que esta derrota es dolorosa por la manera pero es fácil de digerir, porque dominamos casi todo el partido y ellos tiraron tres veces a portería y metieron tres goles. A partir de ahí, estar estables, tranquilos. Después de cada derrota, el equipo ha salido reforzado. La fortaleza mental va a ser fundamental”, afirmó.

Sobre su rendimiento individual, con ocho tantos que superan con creces sus anteriores registros como granate, Yelko tiene clara la impronta de Yago Iglesias en ese aumento.

“Para mí, hace dos años y el año pasado jugaba más atrás. La llegada de Yago ha sido un plus fundamental para mí porque me ha acercado más al área. El estilo que hacemos me da muchas más posibilidades de chutar y dar asistencias. Él es un poco el responsable de que yo esté haciendo tantos goles y asistencias”, valoró.