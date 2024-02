Iglesias, sobre el Pontevedra-Zamora: “Va a ser un muy buen partido de ver”

A pocas horas del partido que enfrentará a Pontevedra y Zamora, líder contra tercer clasificado, el técnico del conjunto granate, Yago Iglesias, tiene claro que el cuadro castellano-leonés llega a Pasarón en un buen momento, tras ganar sobre la bocina a Coruxo y Compostela y empatar ante el Ourense en Oira. Un contexto que dista mucho del 0-4 que lograron los suyos en el Ruta de la Plata en la primera vuelta.

“Es un partido muy diferente por varias cosas. Lo primero, el momento de la temporada y, lo segundo, el estado en el que llegan ambos equipos. En la primera vuelta estaba a un nivel muy alto en lo futbolístico y en lo emocional y ahora sigue igual. Es un equipo que a nivel mental estará por las nubes y nosotros llegamos en buena dinámica. Creo que poco va a modificar un equipo u otro, pero seguramente los pequeños detalles marcarán la diferencia”, vaticinó el entrenador.

No obstante, la enjundia del rival no ha alterado en absoluto el día a día del Pontevedra, enfocado en un trabajo diario que sigue dando sus frutos en lo más alto de la tabla del Grupo I. ”No ha sido una semana distinta para nosotros. Para la gente de fuera, ves la clasificación y es un partido que llama la atención, por los dos equipos. Como dijo Dálisson, también creo va a ser un muy buen partido para ver, pero después de esto quedan diez partidos por delante. No es una final ni nada definitivo. Es un partido importante, como todos”, explicó.

En cuanto al personal disponible para el partido ante el Zamora, el técnico de Ribeira contará con todos los jugadores de la primera plantilla sin excepciones.

“El equipo está en plenas condiciones. Es lo mejor para el cuerpo técnico, para llevar a cabo el plan de partido en función del rival teniendo a todos”, explicó Iglesias, en un alegato en el que defendió el buen hacer de sus pupilos..

“Como entrenador, hay semanas en las que tienes que estar encima del grupo y otras que no tanto, pero la realidad es que este grupo, desde hace mucho tiempo, es un grupo muy profesional, que aunamos experiencia y juventud con ilusión y la verdad es que las semanas son todas muy buenas”, aseguró el míster granate.

Posteriormente, Iglesias valoró positivamente el retorno progresivo de Rufo tras diez días parado por un malestar torácico ante el Cayón. El punta madrileño regresó el pasado domingo, con 20 minutos contra el Coruxo.

“Esta semana está entrenando bien. Los preparadores físicos lo están controlando más de lo normal, pero sin ningún problema. 100% disponible para salir de partida o desde el banquillo”, añadió.

Previa de aficionados con comida en la Praza do Teucro

Con motivo de uno de los partidos clave de lo que resta de temporada en Pasarón, la peña Siareiros Granates ha organizado para mañana toda una jornada matutina de actividades previas al Pontevedra-Zamora. Abrirá a las 11.30 horas la emisión en directo del podcast sobre el Pontevedra CF Fondo Norte desde la Cervecería El Bruc, como preludio al almuerzo granate que tendrá lugar a las 14.00 horas. A las 15.30 horas, la “xuntanza” se desplazará a Pasarón para hacer la previa del partido en los aledaños del estadio, antes del pitido inicial que se dará a las 17.00 horas en el campo de O Burgo.