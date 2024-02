Con la mente puesta ya en el Zamora

Después de la victoria sobre el Coruxo del domingo, en un partido que se le puso muy cuesta arriba, el Pontevedra se centra ya en el próximo compromiso liguero, el segundo consecutivo en Pasarón y que, además, puede ser muy determinante de cara a la clasificación final: la visita del Zamora, tercer clasificado. Yago Iglesias es muy consciente de la importancia de este encuentro, con el que pueden dejar descolgado al cuadro castellano-leonés de la pelea por el ascenso directo a Primera RFEF.

“Quiero aprovechar para influenciar desde ya un poco a la gente, porque la semana que viene creo que se va a ver un buen partido de fútbol contra un rival de altísimo nivel. Ojalá que la afición se suba al barco y veamos un Pasarón lleno que nos ayude a dar un paso muy importante”, dijo el técnico nada más acabar el choque contra el Coruxo.

El entrenador del Pontevedra reconoció que el duelo contra el Zamora “va a ser complicadísimo, como todos los partidos” y se refirió a esta última jornada, en la que Zamora y Ourense empataron a 0 y los granates pudieron aprovecharlo para situarse como líderes en solitario, a dos puntos del otro equipo gallego y a tres del zamorano. “Nunca miro los resultados de los rivales, pero en este caso al ser un enfrentamiento directo entre los dos equipos que están ahí con nosotros todavía le hice menos caso, nos centramos en nosotros y en sacar nuestro partido adelante”, aseguró Yago Iglesias, que apuntó que contra el Coruxo, “indirectamente, al equipo más que afectarle, creo que lo tuvo en cuenta; no es lo mismo jugar sabiendo que hay un enfrentamiento directo y puedes sacar partido de un buen resultado que no habiéndolo”.

El míster granate destacó que “una jornada más que el Pontevedra marca más de dos goles en casa, es un dato muy interesante para lo que somos”. El equipo es el máximo goleador de toda la Segunda RFEF con 51 tantos en 23 jornadas, con una media de 2,21 goles por partido. “No es nada fácil lo que está haciendo este equipo este año”, afirmó.

En este sentido, se mostró muy exigente con el rendimiento del Pontevedra en las últimas jornadas, no en cuanto a resultados, sino en cuanto a juego, aunque quiso aclarar que “a mí el equipo no me genera dudas, pero por mi idea y por lo que estamos acostumbrados, el equipo es dominador, se defiende con balón y los rivales prácticamente no nos generaban, y en las últimas jornadas, no es que nos generaran ocasiones muy claras, salvo el Coruxo, que tuvo dos palos y una buena parada de Edu en la primera parte, pero sí que merodearon el área. El Coruxo tuvimos la sensación de que llegaban muy fácil a las inmediaciones de Edu”.