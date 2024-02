“Hay cosas que pulir porque no todos los días se puede estar brillante”

“Contentos con el resultado” y porque “seguimos nuestro camino de ser mejores en la segunda vuelta, tanto a nivel numérico como de resultados, y seguimos en la línea”, aunque reconoció que “hay cosas que pulir y mejorar, porque no todos los días se puede estar brillante”, el entrenador del Pontevedra valoró muy positivamente el triunfo sobre el Cayón.

Yago Iglesias analizó que “en la primera parte tuvimos mucho balón, pero no estuvimos precisos o no supimos encontrar el camino para generar ocasiones de gol, más allá del que marcamos, y los seis minutos de añadido acaban con un gol de ellos. En la segunda parte creo que el equipo entra más vertical y somos capaces de meter el 2-1”. El míster destaca que, “a partir de ahí, no nos interesaba un partido de ida y vuelta contra este rival. La primera parte no fue así, pero la segunda la convertimos en eso”.

Además de señalar las cualidades del rival, Iglesias recordó que a estas alturas de la temporada “hay muchas cosas en juego y todos los equipos aprietan”.

“Somos conscientes de que somos un equipo que quiere marcar desde el inicio y ser dominador, pero la realidad es que los rivales cada vez modifican más sus planteamientos de partido y nos lo ponen más difícil. Los partidos hay que madurarlos, no se ganan en el minuto 15, sino en el 90, o en el 96. Que dos goles hayan sido en el tramo final lo valoro como algo positivo, porque el equipo busca portería hasta el último minuto”, explicó el técnico granate.

Yago Iglesias se refirió también a la polémica de Libasse Gueye, que volvió a jugar ayer en Pasarón y fue pitado por la afición. ”Como entrenador del Pontevedra no me gusta escuchar silbidos en Pasarón. Lo que sabía de Libasse de la temporada pasada y lo que he visto ahora es que es un jugador con unas características de muchísimo nivel y que nos permite hacer lo que hicimos en la segunda parte cuando se rompe el partido, jugar de tú a tú. Es un chico muy joven, no sé qué pasó con él la temporada pasada, pero la gente comete errores, hay veces que tomamos decisiones erróneas, pero esta temporada, desde que se ha reincorporado, después de pasar por el filial, ha demostrado que está cien por cien implicado con el Pontevedra, el club está contento con él, lo que ha rendido es de altísimo nivel y creemos que puede empezar a aportarnos en el primer equipo, y aquí está”, señaló.

El míster comentó que “en algún momento también se le ha pitado al equipo por el juego. La gente tiene que entender que somos los primeros que queremos ganar todos los partidos 5-0, pero no es la realidad en esta categoría y no todos los días son iguales”.

Iglesias se refirió también al estado del césped de Pasarón: “El campo está igual para los dos, pero los dos equipos no jugamos a lo mismo. El estado del campo nos penaliza, los jugadores no están cómodos, pero espero que vaya mejorando”.