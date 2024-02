Yago Iglesias, sobre la visita del Cayón a Pasarón: “No va a ser un partido fácil”

Tras el empate obtenido en el Nuevo Ganzábal ante el Langreo, el Pontevedra regresa a la actividad liguera mañana en Pasarón (17.00 horas) ante un Cayón que quiere salir cuanto antes de los puestos de descenso.

Para el técnico granate, Yago Iglesias, el conjunto cántabro, con el que los lerezanos empataron a uno en la primera vuelta, presenta ciertas dificultades.

“Es un equipo muy vertical, que acumula mucha gente y busca ser muy profundo, con juegos muy directos a sus atacantes. El recuerdo que tengo del partido de la primera vuelta es de un partido incómodo, en el que ellos sí están cómodos. Es un equipo muy peligroso, más allá de lo que diga la clasificación”, señaló el de Ribeira, respecto a un rival que se ha tenido que mover mucho en el mercado invernal tras la marcha de uno de sus mejores jugadores, el delantero Alejandro Cañizo, al Zamora.

“Se han reforzado esta semana. No sabemos si van a estar en el once inicial pero seguro que van a formar parte de la convocatoria. Lo que le hemos visto es que sus mecanismos, su manera de jugar prácticamente sigue igual, pero es un equipo de la parte baja que cuando lo analizas entiendes los resultados positivos que han tenido por ejemplo en Valladolid o en otros campos. No va a ser un partido nada fácil”, aseguró Iglesias.

Terreno de juego

En el partido de este fin de semana, el Pontevedra regresa a un campo de Pasarón que empieza a recuperarse paulatinamente de los efectos perjudiciales de las lluvias continuadas de finales de año.

“No lo he visto mucho. A priori, parece que este tiempo soleado le ha podido venir bien. Todavía tienen que cortarlo, pisarlo, regarlo un poquito. Vamos a ver cómo está para el fin de semana. Todavía no está en las mejores condiciones, le queda mucho. Hay ciertas zonas que tienen mucha arena o alguna que otra calva. Confiamos en que con el paso de las semanas y esta temperatura vuelva a estar en buenas condiciones”, admitió el entrenador del Pontevedra, que teme que los tres partidos que jugará en febrero el equipo en Pasarón –ante Cayón, Coruxo y Zamora– puedan afectar de nuevo al estado del césped de O Burgo.

“Sí que puede ser [perjudicial], pero bueno, confiamos en el trabajo del club y que el domingo estará en las mejores condiciones posibles. Y que después de ese partido lo tratarán de forma rápida y adecuada para que se mantenga en el resto de partidos que tenemos este mes”, afirmó.