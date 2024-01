Toño Calvo: “Centrarnos en nosotros va a ser clave para que vaya todo bien”

Un día después de que se conociese la polémica del supuesto amaño de partido del Badajoz en su último enfrentamiento de la pasada temporada ante el Pontevedra, el equipo granate continúa con total normalidad su actividad y afronta este domingo un gran reto liguero: visitar a un Langreo que se mantiene como el único equipo invicto en casa del Grupo I junto al Rayo Cantabria.

En ese sentido, uno de los recién llegados a la disciplina granate este año, el mediocampista madrileño Toño Calvo, hacía referencia a las complicaciones que planteará el bando asturiano sobre el césped artificial del Nuevo Ganzábal.

“Este partido es muy difícil. El Langreo tiene una plantilla muy completa. Es un equipo que creo que no ha perdido en casa en lo que llevamos de liga y sinceramente va a ser una salida muy dura. Tenemos que salir al partido pensando que el mayor rival somos nosotros mismos. Creo que si el Pontevedra hace un buen partido y está bien, tendremos las cosas fáciles”, explicó.

Con las opciones de ascenso directo enfilándose inicialmente para tres equipos –Pontevedra, Ourense y Zamora– por encima del resto, el jugador formado en el Alcorcón prefiere ser cauteloso con las quinielas por el título de liga, en parte por lo reciente del liderato para los granates.

“Creo que es pronto para hacer suposiciones. Sinceramente, me cuesta mucho pensar que vaya a haber algún equipo sobrado en lo que queda de competición. Es que es una categoría muy difícil y la clasificación no me dice nada, porque estoy convencido de que muchos equipos de la parte baja van a empezar a sacar puntos en su casa e incluso fuera”, admitía Calvo, que destacaba el papel clave que jugarán las incorporaciones invernales en todos los equipos.

“Creo que mirar la clasificación va a ser un error y nuestro mayor rival. Si nos centramos en ir partido a partido y en nosotros, va a ser la clave para que todo vaya bien”, valoró.

En el plano individual, desplazado en el once inicial por el extraordinario rendimiento de jugadores como Samu Mayo o Yelko Pino, Calvo reconoció también que no se planteó abandonar la entidad de O Burgo en este mercado invernal.

“Sinceramente no. Estoy muy contento en Pontevedra. Soy consciente de la situación del equipo y del nivel de mis compañeros. Cuando firmas un contrato nadie te promete la titularidad ni mucho menos, es algo que hay que ganarse en el día a día y la mejor forma de eso es entrenando y sobre todo, dando competencia a los que están jugando y teniendo una participación maravillosa”, aseguró.

Tras casi cinco meses de competición oficial, el “seis” granate ha salido de refresco en los minutos finales en 12 de los 14 partidos que ha jugado. Unas cifras que reflejan una nueva experiencia profesional para el futbolista madrileño.

“Es algo que personalmente había vivido pocas veces y me está haciendo crecer también. El hecho de salir del banquillo y sumar es muy importante para el equipo. Tener jugadores que sumen y aporten desde el banquillo es fundamental para conseguir los objetivos. Es importante que los que participen menos sumen, aporten y den competencia a la gente con más minutos”, comentó.