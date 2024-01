En plena inercia positiva del Pontevedra CF en lo deportivo, tras asaltar este domingo el liderato del Grupo I de Segunda Federación, un nuevo escándalo relacionado con uno de sus rivales de la pasada temporada, el Badajoz, ha trastocado la actividad diaria de los granates.

Según una exclusiva publicada por el diario ABC, con acceso al auto judicial, el club extremeño podría haber incurrido en supuestos amaños en el encuentro de liga disputado entre Badajoz y Pontevedra en la penúltima jornada del curso 2022-2023.

La investigación se produjo cuando dos jugadores del conjunto pontevedrés, el portero Pablo Cacharrón y el defensa David Soto, que no jugaron el partido para evitar cualquier clase de vinculación con la trama, denunciaron ante la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que tanto un jugador del Badajoz como un miembro del cuerpo técnico del club extremeño les contactaron para que, supuestamente, se dejasen perder.

A cambio de influir en el resultado a favor del conjunto blanquinegro, se prometió a ambos futbolistas incorporarse la temporada siguiente al equipo con la promesa de un cuantioso contrato –en el caso del meta– y una suma en metálico al defensa.

No obstante, al conocer la supuesta tentativa de amaño, tanto Cacharrón como Soto vieron el partido desde el banquillo, para evitar cualquier sombra de sospecha sobre el partido.

Aquel choque liguero, jugado en el Nuevo Vivero con el Pontevedra ya descendido, se decidió en una acción controvertida, en la que un error clamoroso del meta granate Álvaro Cortés dejó completamente solo a Francis Ferrón para marcar el gol de la victoria para el Badajoz en el minuto 73. El triunfo para el bando pacense les permitía tener en la última jornada opciones de salvación, que finalmente no llegaron a buen puerto.

Al conocer la noticia, la presidenta del club granate, Lupe Murillo, fue tajante respecto al papel de su equipo en el partido: “Los protocolos funcionaron. Lo supimos al momento, los jugadores nos lo contaron y nos curamos en salud porque no jugaron ese partido. Ahora la investigación tendrá que ir siguiendo su curso”, explicó en declaraciones a FARO Murillo, que aseguró que “el Pontevedra no es parte de esto y es el gran perjudicado de esta situación”.

“En aquel momento estábamos descendidos, pero a mí me da igual, yo quiero ganar los partidos siempre y a los jugadores los contratamos para que sean profesionales y salgan a ganar siempre”, concluyó.

Según el diario ABC, la investigación se desarrolla en los Juzgados de Badajoz, después de que la AFE trasladara el caso a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que denunció la situación por un presunto delito de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, tipificado en el Código Penal. Inicialmente, la causa había sido tramitada a través de los Juzgados de Pontevedra, pero estos optaron a su vez por la inhibición, lo cual derivó el asunto a la audiencia extremeña.

Inhabilitación

De acuerdo con el último código disciplinario de la RFEF publicado en julio de 2022, el mero intento de amaño podría acarrear a los responsables –un jugador y un miembro del cuerpo técnico– una infracción muy grave, sancionada con un tiempo de inhabilitación de dos años, según el artículo 77 del documento, en lo referente a la predeterminación de resultados.

En el caso del Badajoz, como club presuntamente beneficiado de esta maniobra, la entidad –actualmente en puestos de descenso en Segunda Federación– podría ser sancionada con el descenso administrativo y la pérdida de una categoría.

“Estoy tranquilo porque no tuve nada que ver”

Uno de los protagonistas en el césped del Nuevo Vivero aquel día, el portero Álvaro Cortés, recalcó en declaraciones a FARO que hubo unanimidad en el seno de la plantilla del Pontevedra para rechazar y denunciar el supuesto intento de amaño. “Estoy muy tranquilo porque sé que no tuve nada que ver. No iba a jugar yo. Cuando se pusieron en contacto con los dos jugadores, decidimos todo el equipo, para proteger a nuestros jugadores, que ellos no jugasen”, afirmó el ahora meta del Alzira. “En la noche antes del partido estábamos en el hotel y pusieron un mensaje los capitanes de que fuéramos a una de las habitaciones. Fuimos todos y yo no tenía idea de nada. Se comentó la situación y se llegó de forma unánime a la decisión de llamar a la presidenta y contactar con AFE. Sería muy tonto, llegado este punto, hacerlo”, explica sobre el posible amaño. Sobre el fatal error en el gol rival, el portero madrileño tiene la conciencia tranquila, a raíz de las críticas vertidas en redes sociales tras su actuación. “Después de lo que pasó no me sorprendía que saliese esto y estaba preparado. Estoy muy tranquilo porque conmigo no se pusieron en contacto”, recalcó.

El Pontevedra denunció el caso ante los organismos futbolísticos y federativos

Según ha explicado el propio club granate a través de su presidenta y uno de los jugadores que formaban parte de la plantilla en aquel momento, en cuanto el Pontevedra tuvo confirmación de que la supuesta tentativa de amaño estaba en marcha, mediante las comunicaciones a dos jugadores por parte de un miembro del cuerpo técnico y otro de la plantilla del Badajoz, se llevó a cabo una reunión de todos los jugadores del equipo. En ese encuentro durante la víspera del partido que supuestamente se intentaba amañar, los futbolistas del Pontevedra acordaron notificar lo sucedido a la presidenta del club, Lupe Murillo, por teléfono, además de comunicárselo a la delegación gallega de la AFE, la Asociación de Futbolistas Profesionales. El sindicato futbolístico, a su vez, trasladó la materia a la Real Federación Española de Fútbol, que denunció por un delito de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo. Las investigaciones comenzaron a cargo del Centro Nacional Policial de Integridad en el Deporte y las Apuestas (Cenpida), mientras que la instrucción del delito se está llevando a cabo en los Juzgados de Badajoz.