Sufrir para no dar respiro al líder (1-2)

Sin alarde alguno, con no poco trabajo y algo de sufrimiento, el Pontevedra CF se deshizo a domicilio de la necesitada Gimnástica de Torrelavega y se mantiene fuerte en su objetivo por aspirar a lo máximo esta temporada. El equipo de Yago Iglesias se adelantó rápido en el marcador pero los cántabros empataron antes de la media hora y después pusieron en aprietos a un conjunto granate que ni siquiera en la segunda, con otro gol tempranero, pudo estar cómodo en ningún momento ni relajarse lo más mínimo.

Empezó avisando el conjunto cántabro por medio de Chus Ruiz que llegó hace unos días en el mercado de invierno procedente del Vélez. El asturiano robaba la pelota en campo visitante y sin pensárselo un segundo viendo al cancerbero Edu Sousa un poquito fuera de palos, probó fortuna con un disparo lejano que se marchó muy cerca de la madera pero que dio un primer gran susto a los gallegos.

Una acción que no fue contraproducente para los intereses del Pontevedra, pues quedó en nada y a la vez puso en aviso a todo el mundo. Enseguida dio muestras de tener mejores conceptos y más fútbol que su rival, al que escondió la pelota con mucho criterio para atacarlo casi de inmediato y ponerlo a prueba. Un reto que no superó la escuadra del entrenador local Fran Martín, porque rondando el minuto diez de partido el Pontevedra llegaba hasta el área local y Rufo desde la frontal marcaba un gran gol ante el que nada pudo hacer Dani Sotres y que allanaba el camino al triunfo gallego.

Con la parroquia anfitriona apesadumbrada por la rapidez del tanto en contra, la Gimnástica hizo de tripas corazón y buscó recortar distancias a base de mucho desgaste físico y empeño, sin manejar demasiado la pelota y de forma bastante directa, pero intentándolo con todas sus fuerzas. Así, superado el cuarto de hora Javi Delgado puso a prueba a Edu Sousa a la salida de un saque de esquina, pero el portero estuvo muy atento.

El duelo entró en una fase bastante ajustada donde el Pontevedra no supo leer el momento ni protegerse con garantías de un contrario enrrabietado por el gol en contra y por su situación en la clasificatoria, dispuesto a revertir la situación pese a ni siquiera tener demasiado fútbol para lograrlo. Pero los cántabros sí tenían ganas y arrestos, y poco antes de cumplirse la media hora de juego en una acción aislada el debutante Chus Ruiz empataba el resultado para delirio de una afición ávida de alegrías en una temporada infernal.

Recibido el gol el Pontevedra pareció despertar de su letargo y casi de inmediato volvió a tocar con criterio y solvencia, consiguiendo generar peligro muy pronto, pero el portero local Dani Sotres reclamó el protagonismo. Primero, le detuvo primero un gol cantado a Yelko Pino y ya en el tramo final del primer periodo otro no tan claro pero sí peligroso. El Pontevedra no conseguía hacer el segundo y se marchaba a los vestuarios en tablas. Y pudo ser todavía peor, porque la última de la primera la tendría en central cántabro Gándara con un cabezazo que exigió lo mejor de Edu Sousa.

Al igual que en el primer tiempo, un aviso de Ruiz era la antesala del castigo del Pontevedra, que respondía marcando gol en la primera que tuvo. Un gran tanto de Yelko Pino que finalizó perfecto con un remate en el segundo palo cruzado e imparable para Sotres.

Los locales buscaron la reacción al tanto encajado con ambición y arriesgando en busca de un segundo empate, pero en esta oportunidad los de Yago Iglesias ya estaban sobre aviso y no dejaron que su oponente se creciera demasiado.

La Gimnástica peleó con todo lo que le quedaba y de hecho se cargó de tarjetas, pero el peligro que generó no fue demasiado y todas sus finalizaciones resultaron previsibles, aunque en el tramo final pudo marcar en un córner en el único despiste serio de Edu Sousa. El portero granate cerró el partido con una gran intervención en el descuento a remate del lateral Rasines.