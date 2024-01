El técnico granate destacó tras la victoria el esfuerzo realizado por sus pupilos, en un contexto complicado por la calidad del rival en su campo.

“Mi valoración es positiva por los tres puntos. Sabíamos de la dificultad del desplazamiento, de este campo al que veníamos, de la dificultad del propio equipo, el único que nos ha ganado en nuestra casa. Sabíamos que no iba a ser parecido a la primera vuelta, pero nos vamos contentos”, explicó Iglesias, que elogió la propuesta de la Gimnástica posteriormente como un equipo bien plantado en ataque y capaz de crear mucho peligro a las defensas rivales.

“El equipo entró bien los primeros veinte minutos, pero a raíz de un córner y la primera ocasión clara dan ese paso adelante que fue lo que hemos visto el resto del partido. En esta dinámica en la que están y el juego que tienen, están mucho más cerca de cumplir objetivos”, añadió el de Ribeira, que equiparó la coyuntura de este partido con la del encuentro entre el Racing Villalbés y el Pontevedra de la jornada anterior.

“Es un partido muy parecido al de Vilalba, pero al revés. Es el equipo que más ocasiones nos ha generado y eso hay que darle importancia por los tres puntos. Rivales directos nuestros como el Zamora no han podido ganar aquí. Era importante puntuar aunque fuese complicado”, admitió Iglesias, que no pudo contar en este encuentro con Churre ni con Chiqui, ambos sancionados.

Con la victoria en el bolsillo, el Pontevedra cumple el objetivo principal con el que acudía a Torrelavega la escuadra dirigida por Yago Iglesias: mejorar los registros de la primera vuelta. En ese sentido, no quiso hablar de revancha por vencer en su campo al equipo que le derrotó en la primera jornada de liga en Pasarón.

“Más que revancha, uno siempre quiere mejorar cuando empieza la segunda vuelta. Al final todos los equipos tienen objetivos. No es lo mismo la jornada uno ni la diez ni en la que estamos, porque nos jugamos cosas y todos los puntos son importantes. Revancha no, pero sí ganas de sumar de tres. Veníamos de no ganar en los últimos desplazamientos y necesitábamos ganar fuera de casa”, matizó Yago Iglesias, tras la conclusión de la jornada 18, en la que los tres equipos de cabeza cumplieron en sus respectivos compromisos y pusieron tierra de por medio con sus más directos perseguidores.