Yago Iglesias: “El objetivo es mejorar los números de la primera vuelta”

Una salida “complicadísima”. Así valoró Yago Iglesias en la última sesión de la semana el próximo compromiso liguero al que se enfrenta el Pontevedra, que abrirá este domingo la segunda vuelta de la competición a las 17.00 horas ante la Gimnástica de Torrelavega en el campo de El Malecón.

El técnico granate no podrá contar en la cita cántabra con dos de los fijos en su once inicial: el central marinense Víctor Vázquez “Churre” y el extremo Óscar Castellano “Chiqui”. Ambos, sancionados, no serán parte de una expedición que contará con el resto de efectivos disponibles para el partido. No obstante, Iglesias apeló a la fortaleza del equipo como bloque en situaciones como esta.

“Ahora es el momento en el que el equipo va a necesitar más que nunca del colectivo. El jugador que supla la baja de estos dos jugadores estoy convencido de que lo va a hacer a las mil maravillas porque todos entrenan muy bien”, añadió el entrenador del cuadro de Pasarón, que subrayó que durante la segunda vuelta se verá más la gestión de las sanciones por acumulación de amarillas.

“Ahora en la segunda vuelta, hay enfrentamientos directos y condicionantes que hay que ir valorando. Unido al número de tarjetas que tengamos, nos tiene que servir para tomar decisiones de en qué momento arriesgar”, indicó Iglesias, que sin Churre ni Chiqui abrió la puerta a cambiar cosas a nivel táctico.

“Más que probar cosas nuevas, haremos alguna variación. Encontramos un perfil de jugadores en el once inicial que nos permite hacer muchas cosas sin cambios. Es la naturaleza y la capacidad de los jugadores que tenemos, polifacéticos. Como entrenador, me gusta tener variantes sin variar jugadores”, explicó.

Centrado en el desempeño de su plantilla, el técnico de Ribeira tiene claro cuál es el principal objetivo en el día a día de los suyos. “De cara a la segunda vuelta, tenemos como objetivo ser mejor equipo semana a semana, pero evidentemente, mejorar los números de la primera vuelta”, afirmó.

En cuanto al rival de este fin de semana, Iglesias destacó a la Gimnástica de Torrelavega como uno de los equipos “que hace muchas cosas bien” y que, al igual que el Pontevedra, es de los que “más ocasiones genera y que menos le generan”. En concreto, señaló al delantero Carlos Tobar como uno de esos jugadores “importantes” a los que “hay que atar en corto”.

Fichajes

Al respecto de los movimientos que se están dando en la zona alta, con incorporaciones y bajas en equipos como el Zamora, el Ourense o el Compostela, el técnico granate mantuvo la calma y aseguró que el Pontevedra se reforzará solo si el fichaje tiene sentido para el cuerpo técnico.

“Antes de firmar cualquier cosa, es mejor quedarse parado. Lo clave es tomar buenas decisiones”, afirmó Iglesias, que aseguró estar “muy contento” con los jugadores de los que dispone actualmente.

No obstante, el entrenador del conjunto lerezano adelantó que “se está valorando encontrar algo que nos pueda ayudar”, en alusión a la posibilidad de incorporar a algún jugador sub-23 a la plantilla, dadas las fichas que todavía están disponibles y como prevención a posibles bajas por tarjetas o lesiones.