El entrenador del Pontevedra hizo una “valoración positiva” del partido de ayer, “sobre todo consiguiendo tres puntos ante el que para mí es el mejor equipo al que nos hemos enfrentado, al menos en Pasarón”. Yago Iglesias considera que “la primera parte estuvo muy igualada hasta que Pablo Antas se lesiona, que entonces encontramos más facilidades para circular el balón”, apuntando que el Compostela estaba consiguiendo su objetivo de “cortocircuitarnos en el centro del campo”.

El técnico granate destacó que el rival cambió su sistema de juego a un 4-2-3-1 “precisamente para emparejar” a sus jugadores con los del Pontevedra. “Habla bien de lo que estamos haciendo, porque los equipos siguen cambiando cosas de lo que suelen hacer para jugar contra nosotros”, explicó.

Para el entrenador del Pontevedra “hay una jugada que cambia el partido, que es la expulsión de Pato. No sé por qué se llega ahí, el que pita es el árbitro. Es clave porque se quedan con un hombre menos y conseguimos meter el 2-0”.

Iglesias considera que a partir de ahí, el partido estuvo “totalmente controlado por el Pontevedra”, aunque reconoció que “a mí me habría gustado que hubiésemos metido algún gol más porque el partido estaba para eso”. En este sentido, comentó que “desde la entrada de Chiqui y sobre todo en el descuento tenemos llegadas muy claras par meter el cuarto. Por exceso de seguridad o falta de acierto en el último pase o finalización no somos capaces de meterlo”.

Iglesias puso en valor el nivel del Compostela, que llegaba a Pasarón tras haber perdido solo un partido de los seis últimos. “Después de venir nosotros de una derrota la semana pasada, que un traspiés siempre te genera dudas, te llega un rival como el Compos... Esto es un deporte colectivo en el que prima mucho lo emocional. Ellos venían de dos victorias seguidas y sin recibir gol en muchas jornadas. Nosotros seguimos goleando en casa, sin encajar y en una jornada que aprovechamos para acercarnos a los rivales en la clasificación”, indicó.

El entrenador del Pontevedra explicó que “para nosotros era fundamental que el Compostela no corriese”. El técnico granate comentó que, “desde la llegada de Míchel, estaba jugando con una línea de cinco, con Juampa y Pep como carrileros, y un jugador referencia arriba como Manu Barreiro, que en juego directo es el mejor delantero de la categoría”, de ahí que considerase “fundamental que cuando tuviésemos la pelota, en la pérdida o en la no finalización de jugada, no nos cogiesen con espacios atrás”.