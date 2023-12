El entrenador del Compostela lamentó la derrota de su equipo en el derbi contra el Pontevedra, sobre todo por cómo se produjo, al estar condicionada por dos decisiones arbitrales.

Míchel Alonso analizó que, para él, el partido tuvo “dos partes diferentes que casi coinciden con el primer tiempo y el segundo. En el primer tiempo teníamos el partido, según lo que teníamos planteado, donde queríamos y en el segundo, en diez minutos se nos fue”.

Así, el míster explicó que “en dos acciones discutibles” se decidió el derbi: “La primera, tengo que verla repetida, pero en el campo no me parece penalti, el balón ya estaba fuera del radio de acción de los dos jugadores que participaron en la acción, y la de Pato, primero no es agresión, lo aparta, es falta de Churre antes que no se pita. Condiciona totalmente el partido, es lo que puedo valorar”.