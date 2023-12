“Es el partido estrella del Grupo I este fin de semana”. Así de contundente se mostró Yago Iglesias para referirse al encuentro que medirá a su Pontevedra con el Compostela esta tarde en Pasarón (17.00 horas). Todo derbi es especial, pero este tendrá dos características para serlo aún más: es el primero de la temporada que tiene lugar en el campo de O Burgo y ambos equipos están inmersos en la pelea por el play off, con los granates en tercera posición y 25 puntos y los santiagueses, en sexta con 21.

“Me espero un partido muy abierto. Yo creo que se puede decir abiertamente que es el partido estrella del Grupo I este fin de semana. A parte de ser un derbi, por lo que seguramente habrá mucha gente en el campo. Ojalá nuestra gente nos ayude desde el principio a entrar en el partido como hace siempre”, señaló el técnico granate, que apuntó que “me espero un rival que va a venir a jugar de tú a tú y sabemos cuáles son las potencialidades del Compostela, pero insisto en que somos muy conscientes de las cosas que sabemos hacer muy bien y vamos a intentar explotarlas como hacemos siempre”.

Cuestionado sobre la presencia de futbolistas de calidad y larga trayectoria en el Compostela, Yago Iglesias señaló que “si nos centramos en sus individualidades, nos preocuparía todo, porque no solo son Manu Barreiro o Juampa, es también Parapar, la línea defensiva con Caballé, que es un carrilero de mucho recorrido, gente de medio campo como Santos, Antas o Jordan... Tiene un muy buen equipo, eso no lo vamos a descubrir, pero yo me centro única y exclusivamente en nosotros, sobre todo en esta semana especialmente, que siempre lo hacemos pero a lo mejor cuando los resultados no se dan como queríamos siempre hay algo más que analizar, que intentar implementar”. En este sentido, el técnico insistió en “lo que digo siempre, el principal quebradero de cabeza que tengo es que el equipo sea mejor cada semana y eso viene de la mano de la competición, del aprendizaje que sacamos de lo que nos plantean los rivales”.

El entrenador del Pontevedra tendrá hasta el último momento la duda de Dalisson, que ha estado toda la semana trabajando al margen del grupo. “Lo hemos tenido entre algodones para ver si llega”, destacó el técnico. El atacante granate se tuvo que retirar del partido del pasado domingo contra el Covadonga por unas molestias, pero en los últimos días había tenido buenas sensaciones. De momento, la única baja segura es la de Marcos Barbeiro.