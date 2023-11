Edu Sousa: “La idea del club y el juego de Yago han cuajado muy bien”

Con un inicio de temporada fulgurante a sus espaldas, el Pontevedra afronta con todas las garantías su próximo encuentro, en el que visitará este domingo (16.00) al colista Covadonga. Parte de culpa de ese estreno exitoso la tiene su guardameta, Edu Sousa, que junto a Fermín Sobrón (Zamora), ha encajado únicamente seis goles en los doce primeros partidos de liga y se sitúa como el portero menos goleado del Grupo I con siete puertas a cero.

En la previa del partido, el jugador de Tui reconocía la fortaleza que ha ido ganando el equipo granate con el paso de las semanas.

“Creo que la idea ha cuajado. La idea que tenía el club y en este caso Yago, con Álex y su cuerpo técnico, incluido Charles, ha cuajado muy bien. Porque parece un equipo y unos jugadores hechos a medida para la idea y el juego que quiere desplegar el míster en este caso”, afirmó Sousa, aludiendo a la evolución del conjunto.

“Ha sido un proceso no complicado, pero sí de mucha asimilación de conceptos, de trabajar sobre lo que se quería. Es cierto que la pretemporada y el inicio han sido complicados, pero la sensación que hay es de mucha seguridad”, aseguró.

Por otra parte, Sousa no quiso acaparar los frutos de un trabajo más coral que individual. “Siendo sincero, el mérito se lo deberían llevar los jugadores que están delante de mí. No es algo que diga yo aquí para que salga a la luz y ellos se sientan halagados. Es pura estadística. Hablo de números. Los números dicen que las ocasiones que nos crean son mínimas, que las que llegan con claridad son mínimas. Eso habla bien de los jugadores que están por delante del portero”, comentó el meta tudense, no solo en referencia a los zagueros, sino también a los jugadores de arriba.

“Es genial. Siempre dije que el portero, cuanto menos actúe y más desapercibido pase, mejor. Porque eso va a hablar de que el equipo ha hecho las cosas bien a nivel defensivo y si a nivel ofensivo estás bien, probablemente ganes el partido”, explicó.

Con respecto al rival de la próxima jornada, el colista Covadonga, Edu Sousa tiene clara la actitud con la que el Pontevedra debe acudir al Álvarez Rabanal.

“Intuyo, por lo que pude ver, que es un campo que invita a la disputa, al equilibrio en el juego, porque las cosas pasan muy rápido. Eso te obliga a estar muy concentrado y muy metido en todo lo que sucede”, asegura, apelando a que el equipo debe estar más vivo con y sin balón, pendiente de esas disputas”, vaticinó el portero granate, en la primera salida del equipo a un campo de hierba artificial.

No obstante, confía en las posibilidades de su equipo. “Creo que el equipo dispone de materia prima suficiente para afrontar el partido contra el Covadonga con las máximas garantías para poder ganarlo”, matizó.

Sobre el partido de Copa del Rey que los asturianos jugaron contra su ex equipo, el Depor, Sousa no quiso hacer paralelismos. “La Copa es una competición diferente. Se jugó en otro campo. La motivación para el Covadonga no sé si va a ser la misma, pero igual sí que se asemeja a la visita del Depor, porque el Pontevedra es un equipo atractivo, que invita a la motivación por ese día. Tenemos que tener los cinco sentidos ese día en el campo durante esos 100 minutos porque van a ser necesarios”, aseguró.