Casi un trámite fue la victoria del Pontevedra contra la Arandina. El conjunto granate no firmó su mejor partido, pero le llegó para ganar a un penúltimo clasificado que evidenció por qué su situación en el grupo 1 de Segunda Federación es la que es: la debilidad defensiva. Tras una primera parte de claro dominio del equipo de Yago Iglesias, en la segunda, con el cambio de sistema de los visitantes, que pasaron de su defensa de 5 inicial a una de 4, tuvieron más presencia en campo contrario y casi más ocasiones que los pontevedreses, pero no estuvieron finos en la finalización.

El partido se puso de cara para los granates en menos de dos minutos. En una disputa en el entorno del área grande, a la Arandina le faltó contundencia y Rufo lo aprovechó para recoger un balón muerto, pisar área y sacar un disparo raso ajustado al palo con el que hacía el 1-0.

El Pontevedra estaba muy cómodo sobre el césped, controlando los tiempos y el balón, pero sin dar demasiada sensación de peligro. El cuadro burgalés, sin embargo, sí daba sensación de inseguridad en defensa, que se evidenció en una falta lateral que lanzó Yelko desde la izquierda y que no llegó a rematar ni a despejar nadie, saliendo por línea de fondo casi rozando el palo.

Superado el cuarto de hora de juego, el mismo Yelko ampliaría distancias para el conjunto granate con un golazo desde la frontal del área. Fue tras un robo en la izquierda de Álex González y una combinación rápida entre el capitán, Rufo y Chiqui, que finalmente asistió al mediapunta, que sacó un potente disparo de primeras llegando desde atrás, imposible para Jara.

La Arandina se mantuvo en su planteamiento y a punto estuvo de sorprender a balón parado, en un saque de esquina que cabeceó Frodo en el segundo palo y obligó a Edu a estirarse para volver a mandar la pelota a córner.

El Pontevedra se contagió un poco de la falta de contundencia de su rival, que casi aprovecha un desajuste defensivo en un córner que cabeceó totalmente solo Pesca, pero muy desviado.

Llegarían entonces los errores granates, fruto de querer sacar siempre la pelota controlada desde atrás y quizá del exceso de confianza. Era el minuto 25 y Edu se la pasaba algo forzado a Mario, al que presionó Raly y consiguió robar, pero su remate, con algo de prisa para tratar de pillar al portero descolocado, lo paró sin problema el meta granate. No sería el único susto de este estilo. Ya al filo del descanso, Edu sacó para Samu Mayo, al que roba Frodo y, tras recortar a Mario, disparó al palo.

El primer tiempo acabó con un tiro algo lejano de Samu Mayo que salió desviado.

En la reanudación, la Arandina cambió de sistema, apostando por un 4-4-2 que le dio mucha más presencia ofensiva y movilidad, y consiguió sorprender al Pontevedra, sobre todo en unos primeros compases en los que le costó tener el balón.

Así, en el minuto 52 el árbitro anuló un gol a Jaime por fuera de juego tras un córner regular defendido por los de Yago Iglesias.

Con mucha presencia de la Arandina en el campo del Pontevedra, los granates pudieron ampliar distancias en alguna ocasión aislada que tuvieron en la última media hora de encuentro, empezando por una internada de Dalisson que, tras pisar área, disparó fuera. También fuera remató Churre, de cabeza, en un lanzamiento de falta de Yelko Pino.

El centrocampista puso un gran pase diagonal hacia el desmarque de Ángel Bastos por la derecha, pero el extremo, algo lento, acabó rematando fuera cuando se plantó delante de Jara mientras era presionado por un rival. El mismo Bastos tendría la última opción granate, tras pase de Charly, disparando flojo y centrado, a las manos del portero.