Yago Iglesias alerta de la “clasificación engañosa” del próximo rival, la Arandina

El entrenador del Pontevedra, Yago Iglesias, no quiere relajaciones en el partido de mañana (Pasarón, 18.00 horas) contra el penúltimo clasificado del grupo 1 de Segunda Federación, la Arandina, a la que considera un equipo más fuerte de lo que parece porque “la clasificación es engañosa, sobre todo a estas alturas de la temporada”.

“Nosotros que lo conocemos y lo hemos visto, le tenemos mucho respeto. En casa somos un equipo muy dominante y nos vamos a encontrar en muchos momentos esa línea de cinco, pero también teniendo en cuenta que el rival hace muchas cosas bien con balón”, apunta el míster granate, que admite que la Arandina “viene de una racha no muy positiva”, pero recuerda que en Copa del Rey “ha eliminado a un rival de categoría superior”, el Real Murcia de Primera Federación.

Iglesias considera que el acierto de cara al gol será clave. “Este fin de semana queremos seguir siendo ese equipo que genera ocasiones y que está acertado, porque la realidad y la diferencia entre el partido del Rayo Cantabria en casa y el del Marino de Luanco es que en Luanco la primera ocasión que generamos fue gol y eso cambió totalmente el escenario en el minuto 5; el día del Rayo Cantabria no fue así, tiramos 27 veces a portería y no fuimos capaces de hacer gol. No vamos a estar siempre acertados para meter la primera que tenemos, pero queremos estar en un porcentaje medio-alto de acierto con respecto a las ocasiones que generamos”, analizó.

El míster tiene a todos sus efectivos disponibles menos Marcos Barbeiro, que sigue recuperándose de la operación de rodilla a la que se sometió a finales del mes de septiembre. En su momento, la estimación de su baja fue de entre 10 y 12 semanas, por lo que lo más probable es que no vuelva a estar a punto hasta el mes de enero. Borja Domínguez, que ya dispuso de algunos minutos contra el Marino de Luanco, y Víctor Casáis ya están totalmente repuestos de sus respectivas molestias.